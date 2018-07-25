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Монеточка отменила выступление на «Нашествии»

Монеточка
08:59, 25 июля 2018
Надежный источник

Певица Монеточка заявила об отмене своего выступления на фестивале «Нашествие» 2018 года.

«Простите, что я не предупредила вас раньше, всем мира 💕», — написала она на своей странице «ВКонтакте».

Ранее было объявлено, что Монеточка выступит на «Нашествии» на второй сцене «Наше 2.0».

Обновление. Организаторы «Нашествия» заявили РБК, что Монеточка отменила выступление «больше месяца назад».
Накануне выступать на «Нашествии» отказались группы «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы», «Дистемпер» и «Йорш». Все они объяснили это тем, что организаторы фестиваля продолжают сотрудничество с Минобороны РФ, в то время как рок-музыка, по их мнению, несовместима с милитаризмом.
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