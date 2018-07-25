Монеточка отменила выступление на «Нашествии»

Певица Монеточка заявила об отмене своего выступления на фестивале «Нашествие» 2018 года.

«Простите, что я не предупредила вас раньше, всем мира 💕», — написала она на своей странице «ВКонтакте».

Ранее было объявлено, что Монеточка выступит на «Нашествии» на второй сцене «Наше 2.0».

Обновление. Организаторы «Нашествия» заявили РБК, что Монеточка отменила выступление «больше месяца назад».