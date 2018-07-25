Кто из музыкантов отказался выступать на «Нашествии», а кто нет. В одной картинке

Несколько музыкальных групп отказались от выступлений на фестивале «Нашествие» 2018 года, узнав, что организаторы продолжают сотрудничество с Минобороны РФ. Министерство уже пять лет организует на фестивале экспозицию военной техники и пункты записи на контрактную службу в армию. Музыканты мотивируют свой отказ тем, что их творчество несовместимо с милитаризмом. Другие участники «Нашествия», кто прокомментировал бойкот, заявляют, что едут на фестиваль ради музыки и своих слушателей, а не военной техники.



