Глава Qiwi: сотрудник компании намайнил на терминалах полмиллиона биткоинов

Обновление: Представители Qiwi сообщили vc.ru, что намайнивший биткоины сотрудник был разработчиком. Сергей Солонин назвал его техдиректором для лучшего понимания среди аудитории на лекции в MACS. Биткоины, по данным Qiwi, были утеряны, воспользоваться ими бывший сотрудник не смог.

В 2011 году главный технический директор Qiwi использовал платежные терминалы для майнинга криптовалюты, рассказал глава компании Сергей Солонин во время лекции в Московской школе коммуникаций MACS.

По словам Солонина, служба безопасности обнаружила, что терминалы, стоящие в магазинах, подозрительно интенсивно работают по ночам.

Выяснилось, что главный технический директор использовал терминалы для майнинга криптовалют. За три месяца, по словам Солонина, он намайнил 500 тысяч биткоинов, стоивших на тот момент около пяти миллионов долларов.

Технический директор, имя которого Солонин не называет, уволился из компании, отказавшись делиться биткоинами.

В Qiwi пытались самостоятельно заняться майнингом криптовалют через платежные терминалы, однако сделать это не удалось. «Наши компьютеры не справлялись», — сказал глава компании.