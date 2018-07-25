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Глава Qiwi: сотрудник компании намайнил на терминалах полмиллиона биткоинов

RB
14:14, 25 июля 2018
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Обновление: Представители Qiwi сообщили vc.ru, что намайнивший биткоины сотрудник был разработчиком. Сергей Солонин назвал его техдиректором для лучшего понимания среди аудитории на лекции в MACS. Биткоины, по данным Qiwi, были утеряны, воспользоваться ими бывший сотрудник не смог.

В 2011 году главный технический директор Qiwi использовал платежные терминалы для майнинга криптовалюты, рассказал глава компании Сергей Солонин во время лекции в Московской школе коммуникаций MACS.

По словам Солонина, служба безопасности обнаружила, что терминалы, стоящие в магазинах, подозрительно интенсивно работают по ночам.

Выяснилось, что главный технический директор использовал терминалы для майнинга криптовалют. За три месяца, по словам Солонина, он намайнил 500 тысяч биткоинов, стоивших на тот момент около пяти миллионов долларов.

Технический директор, имя которого Солонин не называет, уволился из компании, отказавшись делиться биткоинами.

В Qiwi пытались самостоятельно заняться майнингом криптовалют через платежные терминалы, однако сделать это не удалось. «Наши компьютеры не справлялись», — сказал глава компании.

Я пригласил техдира к себе и сказал: «Ты использовал ресурсы компании, так что, во-первых, верни, а во-вторых, расскажи, что за хрень ты все-таки делаешь, что ты майнишь». А он достал заявление об увольнении и ответил: «Ну во-первых, нет, не верну, а во-вторых, я увольняюсь». Я его отпустил, да и нельзя было ничего сделать: ну помайнил чего-то, прямого убытка нет, урона не нанес — только арендодателям, которые где-то там платят за электричество. 

RB
По текущему курсу, 500 тысяч биткоинов стоят более 4,1 миллиарда долларов.
Об использовании сотрудниками рабочего оборудования для майнинга криптовалют рассказывал глава Сбербанка Герман Греф. Майнингом на рабочем месте также занимались сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, расположенного в Сарове, используя для этого суперкомпьютер.

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