ФИФА назвала десятку лучших голов на ЧМ-2018 по версии болельщиков. Гол Черышева хорватам занял шестое место

ФИФА подвела итоги голосования болельщиков за лучший гол чемпионата мира 2018 года. Первое место гол защитника сборной Франции Бенжамена Павара в ворота сборной Аргентины в матче 1/8 финала (Франция выиграла 4:3).

🇫🇷Бенжамен Павар 🚀⚽️😍



Лучшим голом #ЧМ2018 болельщики со всего мира выбрали шикарный удар французского защитника в матче с Аргентиной 👏👏👏



👉https://t.co/2Gl5Pyic4D pic.twitter.com/ceELMKseY8 — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) July 25, 2018

В первую тройку таже попали голы хорвата Луки Модрича аргентинцам и игрока сборной Колумбии Хуана Кинтеро в ворота Японии, забитые на групповом этапе. Гол россиянина Дениса Черышева в матче ¼ финала с хорватами занял в голосовании шестое место.

Видео с десяткой лучших голов выложено на официальном канале ФИФА на YouTube.