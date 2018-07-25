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ФИФА назвала десятку лучших голов на ЧМ-2018 по версии болельщиков. Гол Черышева хорватам занял шестое место

ФИФА
17:14, 25 июля 2018
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ФИФА подвела итоги голосования болельщиков за лучший гол чемпионата мира 2018 года. Первое место гол защитника сборной Франции Бенжамена Павара в ворота сборной Аргентины в матче 1/8 финала (Франция выиграла 4:3).

В первую тройку таже попали голы хорвата Луки Модрича аргентинцам и игрока сборной Колумбии Хуана Кинтеро в ворота Японии, забитые на групповом этапе. Гол россиянина Дениса Черышева в матче ¼ финала с хорватами занял в голосовании шестое место.

Видео с десяткой лучших голов выложено на официальном канале ФИФА на YouTube.

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