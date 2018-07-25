Болельщики составили символическую сборную ЧМ-2018. В ней нет российских футболистов

ФИФА опубликовала состав символической сборной ЧМ-2018 по версии болельщиков. Российских футболистов в нем не оказалось.

Больше всего игроков — трое — представляют в символической сборной команду Бразилии, которая закончила выступление на турнире в четвертьфинале.

Больше всех голосов набрал Лука Модрич из сборной Хорватии — его выбрали 49% фанатов.

Состав символической сборной ЧМ-2018:

Вратарь : Тибо Куртуа (Бельгия)

: Тибо Куртуа (Бельгия) Защитники : Диего Годин (Уругвай), Марсело (Бразилия), Тиаго Силва (Бразилия), Рафаэль Варан (Франция)

: Диего Годин (Уругвай), Марсело (Бразилия), Тиаго Силва (Бразилия), Рафаэль Варан (Франция) Полузащитники : Филиппе Коутиньо (Бразилия), Кевин де Брюйне (Бельгия), Лука Модрич (Хорватия)

: Филиппе Коутиньо (Бразилия), Кевин де Брюйне (Бельгия), Лука Модрич (Хорватия) Нападающие: Харри Кейн (Англия), Килиан Мбаппе (Франция), Криштиану Роналду (Португалия)

Чемпионат мира по футболу 2018 года выиграла сборная Франции. Российская команда показала на турнире лучший результат в своей истории, пробившись в четвертьфинал.