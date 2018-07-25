Болельщики составили символическую сборную ЧМ-2018. В ней нет российских футболистов
ФИФА опубликовала состав символической сборной ЧМ-2018 по версии болельщиков. Российских футболистов в нем не оказалось.
Больше всего игроков — трое — представляют в символической сборной команду Бразилии, которая закончила выступление на турнире в четвертьфинале.
Больше всех голосов набрал Лука Модрич из сборной Хорватии — его выбрали 49% фанатов.
Состав символической сборной ЧМ-2018:
- Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия)
- Защитники: Диего Годин (Уругвай), Марсело (Бразилия), Тиаго Силва (Бразилия), Рафаэль Варан (Франция)
- Полузащитники: Филиппе Коутиньо (Бразилия), Кевин де Брюйне (Бельгия), Лука Модрич (Хорватия)
- Нападающие: Харри Кейн (Англия), Килиан Мбаппе (Франция), Криштиану Роналду (Португалия)
Чемпионат мира по футболу 2018 года выиграла сборная Франции. Российская команда показала на турнире лучший результат в своей истории, пробившись в четвертьфинал.