Глава Роскомнадзора: все последние теракты координировались через Telegram

Требование ФСБ предоставить ключи шифрования от переписки пользователей Telegram было обоснованным, поскольку все последние теракты в России и за рубежом координировались через этот мессенджер. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

По словам чиновника, эта информация подтверждается результатами оперативно-розыскной деятельности ФСБ. Он добавил, что правоохранительные органы также высказывали особые претензии к интернет-рации Zello, которая сейчас заблокирована на территории России.