Глава Роскомнадзора: все последние теракты координировались через Telegram

Интерфакс
08:14, 25 мая 2018
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Требование ФСБ предоставить ключи шифрования от переписки пользователей Telegram было обоснованным, поскольку все последние теракты в России и за рубежом координировались через этот мессенджер. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

По словам чиновника, эта информация подтверждается результатами оперативно-розыскной деятельности ФСБ. Он добавил, что правоохранительные органы также высказывали особые претензии к интернет-рации Zello, которая сейчас заблокирована на территории России.

«Доказательства неопровержимые. Все последние террористические акты, которые произошли и в нашей стране, и за рубежом, координировались через мессенджер Telegram. Поэтому, если выбирать между комфортом и безопасностью, лично я выбираю безопасность», — заявил Жаров.

Интерфакс
С 16 апреля Роскомнадзор начал блокировку Telegram на территории России в связи с отказом руководства мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.
В рамках блокировки Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов около 20 миллионов IP-адресов хостинг-провайдеров, в том числе принадлежащих Google и Amazon. Из-за этого была нарушена работа многих российских сайтов и сервисов. Кроме того, ведомство заблокировало 80 VPN и прокси-сервисов, позволяющих получить доступ к Telegram.
Несмотря на действия Роскомнадзора, Telegram остается доступен для большинства российских пользователей.

Роскомнадзор против интернета

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