Глава Роскомнадзора: все последние теракты координировались через Telegram
Требование ФСБ предоставить ключи шифрования от переписки пользователей Telegram было обоснованным, поскольку все последние теракты в России и за рубежом координировались через этот мессенджер. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
По словам чиновника, эта информация подтверждается результатами оперативно-розыскной деятельности ФСБ. Он добавил, что правоохранительные органы также высказывали особые претензии к интернет-рации Zello, которая сейчас заблокирована на территории России.
«Доказательства неопровержимые. Все последние террористические акты, которые произошли и в нашей стране, и за рубежом, координировались через мессенджер Telegram. Поэтому, если выбирать между комфортом и безопасностью, лично я выбираю безопасность», — заявил Жаров.