НАТО и ЕС призвали Россию признать свою ответственность за катастрофу «Боинга»

НАТО и Евросоюз призвали Россию взять на себя ответственность за катастрофу рейса MH17. С соответствующими заявлениями выступили внешнеполитический комиссар ЕС Федерика Могерини и генсек альянса Йенс Столтенберг.

В обоих заявлениях содержится также призыв к Москве полноценно сотрудничать с международной следственной группой, продолжающей расследование крушения «Боинга».