НАТО и ЕС призвали Россию признать свою ответственность за катастрофу «Боинга»

AFP
10:51, 25 мая 2018
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НАТО и Евросоюз призвали Россию взять на себя ответственность за катастрофу рейса MH17. С соответствующими заявлениями выступили внешнеполитический комиссар ЕС Федерика Могерини и генсек альянса Йенс Столтенберг.

В обоих заявлениях содержится также призыв к Москве полноценно сотрудничать с международной следственной группой, продолжающей расследование крушения «Боинга».

В докладе, опубликованном международной следственной группой 24 мая, говорится, что «Бук», из которого сбили лайнер, принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО из Курска.
Согласно расследованию группы Bellingcat, представленному 25 мая, «Орион», фигурирующий в материалах международного расследования как координатор переброски «Бука» — это офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников.
Нидерланды и Австралия официально возложили ответственность за сбитый MH17 на Россию. Они подчеркнули, что могут обратиться в международный суд.
Президент Владимир Путин заявил, что Москва признает выводы следствия только в том случае, если будет принимать «полноценное участие в расследовании».
Глава МИД России Сергей Лавров увидел связь между расследованием крушения MH17 и делом об отравлении Сергея Скрипаля, заявив, что в обоих случаях следствие не представило доказательств причастности России.

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