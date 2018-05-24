Путин: Россия признает выводы следствия по крушению MH17 только при условии допуска к расследованию

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование международной следственной группы, которая 24 мая заявила о принадлежности к российской армии «Бука», сбившего малайзийский «Боинг» под Донецком в 2014 году.

Отвечая на вопрос французского журналиста, Путин заявил, что не успел ознакомиться с содержанием доклада, но может «сказать сразу», что Россия признает выводы следствия только в том случае, если будет принимать «полноценное участие в расследовании».

Судя по трансляции пресс-конференции Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, президент России не сразу понял, о чем его спрашивают, и попросил журналиста уточнить, «о каком решении» и «о каком самолете» идет речь.