Путин: Россия признает выводы следствия по крушению MH17 только при условии допуска к расследованию

«Россия 24»
20:30, 24 мая 2018
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Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование международной следственной группы, которая 24 мая заявила о принадлежности к российской армии «Бука», сбившего малайзийский «Боинг» под Донецком в 2014 году.

Отвечая на вопрос французского журналиста, Путин заявил, что не успел ознакомиться с содержанием доклада, но может «сказать сразу», что Россия признает выводы следствия только в том случае, если будет принимать «полноценное участие в расследовании».

Судя по трансляции пресс-конференции Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, президент России не сразу понял, о чем его спрашивают, и попросил журналиста уточнить, «о каком решении» и «о каком самолете» идет речь.

Пресс-конференция Путина и Макрона по итогам переговоров
RT на русском

«Нам неизвестно что там пишут, на чем основано то, что эта комиссия пишет», — заявил Путин.

«Россия 24»
24 мая Объединенная следственная группа, которая расследует крушение пассажирского «Боинга» под Донецком 2014 года, выпустила новый отчет. Следователи пришли к выводу, что самолет был сбит «Буком», принадлежащим российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО.
Минобороны России, как и раньше, заявило, что российские «Буки» никогда не пересекали границу с Украиной. Российские военные настаивают, что самолет сбили из украинского «Бука».

Новый отчет о крушении рейса MH17

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