«Пришло время для России прекратить врать». США поддержали выводы следствия о крушении «Боинга» в Донбассе

Власти США полностью уверены в выводах расследования международной следственной группы, объявившей о причастности российских военных к крушению малайзийского «Боинга» под Донецком в 2014 году. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Американское дипломатическое ведомство напомнило о требовании Совета безопасности ООН, предписывающем всем странам сотрудничать в полной мере в установлении виновных в катастрофе рейса MH17, и потребовало от России отчитаться о своей роли в инциденте.