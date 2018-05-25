«Пришло время для России прекратить врать». США поддержали выводы следствия о крушении «Боинга» в Донбассе

Госдепартамент США
05:49, 25 мая 2018
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Власти США полностью уверены в выводах расследования международной следственной группы, объявившей о причастности российских военных к крушению малайзийского «Боинга» под Донецком в 2014 году. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Американское дипломатическое ведомство напомнило о требовании Совета безопасности ООН, предписывающем всем странам сотрудничать в полной мере в установлении виновных в катастрофе рейса MH17, и потребовало от России отчитаться о своей роли в инциденте.

Пришло время для России прекратить врать и объяснить свою роль в катастрофе MH17.

Госдепартамент США
24 мая Объединенная следственная группа выпустила новый отчет о крушении пассажирского «Боинга» под Донецком 17 июля 2014 года. Следователи заявили, что лайнер был сбит «Буком», принадлежащим российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО из Курска.
В ответ Владимир Путин заявил, что Россия признает выводы следствия только в том случае, если будет принимать «полноценное участие в расследовании». Минобороны России в свою очередь заявило, что российские «Буки» никогда не пересекали границу с Украиной.

Новый отчет о крушении рейса MH17

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«Бук», сбивший рейс MH17, прибыл на Украину из Курска Международная следственная группа восстановила его маршрут

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