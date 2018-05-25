Нидерланды и Австралия обвинили Россию в катастрофе малайзийского «Боинга»

МИД Нидерландов
08:51, 25 мая 2018
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Власти Нидерландов и Австралии официально возложили на Россию ответственность за крушение малайзийского «Боинга» под Донецком в 2014 году. Об этом говорится в заявлении МИД Нидерландов.

Обе страны призвали Москву к переговорам для поиска решения по установлению справедливости в деле о катастрофе рейса MH17. «Возможным следующим шагом является передача дела в международный суд», — отмечается в заявлении.

«Исходя из выводов международного расследования, Нидерланды и Австралия теперь убеждены, что Россия несет ответственность за развертывание установки „Бук“, с которой был сбит MH17», — заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

МИД Нидерландов
17 июля 2014 года самолет «Малайзийских авиалиний», следовавшим из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины. Все находившиеся на борту лайнера 298 человек погибли. Большинство пассажиров были гражданами Нидерландов. 
В рамках расследования было установлено, что «Боинг» был сбит ракетой с самоходного зенитного комплекса «Бук» с территории, подконтрольной сепаратистам.
24 мая международная следственная группа обнародовала новый отчет о крушении MH17. В нем утверждается, малайзийский «Боинг» был сбит «Буком», принадлежащим российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО из Курска.
Владимир Путин заявил, что Россия признает выводы следствия только в том случае, если будет принимать «полноценное участие в расследовании». Минобороны России в свою очередь заявило, что российские «Буки» никогда не пересекали границу с Украиной.

Новый отчет о крушении MH17

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«Бук», сбивший рейс MH17, прибыл на Украину из Курска Международная следственная группа восстановила его маршрут

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