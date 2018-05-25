Нидерланды и Австралия обвинили Россию в катастрофе малайзийского «Боинга»

Власти Нидерландов и Австралии официально возложили на Россию ответственность за крушение малайзийского «Боинга» под Донецком в 2014 году. Об этом говорится в заявлении МИД Нидерландов.

Обе страны призвали Москву к переговорам для поиска решения по установлению справедливости в деле о катастрофе рейса MH17. «Возможным следующим шагом является передача дела в международный суд», — отмечается в заявлении.