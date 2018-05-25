Минобороны: ракета, которой сбили «Боинг» под Донецком, не стоит на вооружении российской армии

Ракета, которой, как утверждает Международная следственная группа, был сбит рейс MH17 в Донбассе, не могла стоять на вооружении российской армии, говорится в официальном заявлении Минобороны РФ.

«Нанесенный на двигатель ракеты серийный номер однозначно указывает, что данный агрегат был произведен в 1986 году в Советском Союзе», — сообщило Минобороны.

В российских Вооруженных силах, говорится в заявлении, все ракеты этого года производства были изъяты, списаны и отправлены на утилизацию в 2011 году.

В Минобороны РФ также напомнили, что украинская армия после 1991 года не получила ни одной новой ракеты для комплексов «Бук», которые ей достались в рамках раздела военного имущества СССР. Таким образом, цитирует «Интерфакс» заявление Минобороны, «более чем вероятна» принадлежность этой ракеты украинским вооруженным силам.