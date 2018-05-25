Минобороны: ракета, которой сбили «Боинг» под Донецком, не стоит на вооружении российской армии

ТАСС
09:30, 25 мая 2018
Надежный источник

Ракета, которой, как утверждает Международная следственная группа, был сбит рейс MH17 в Донбассе, не могла стоять на вооружении российской армии, говорится в официальном заявлении Минобороны РФ.

«Нанесенный на двигатель ракеты серийный номер однозначно указывает, что данный агрегат был произведен в 1986 году в Советском Союзе», — сообщило Минобороны.

В российских Вооруженных силах, говорится в заявлении, все ракеты этого года производства были изъяты, списаны и отправлены на утилизацию в 2011 году.

В Минобороны РФ также напомнили, что украинская армия после 1991 года не получила ни одной новой ракеты для комплексов «Бук», которые ей достались в рамках раздела военного имущества СССР. Таким образом, цитирует «Интерфакс» заявление Минобороны, «более чем вероятна» принадлежность этой ракеты украинским вооруженным силам.

Международная следственная группа 24 мая представила новый доклад о крушении самолета «Малайзийских авиалиний» в Донецкой области в 2014 году. Следователи пришли к выводу, что «Бук», из которого был сбит самолет, был доставлен с базы 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под Курском.
Также участники расследования продемонстрировали обломки ракеты, сбившей самолет, на которых сохранился номер - 9д1318869032. По номеру следователи установили, что ракета была произведена в Подмосковье в 1986 году в Долгопрудном.
Россия категорически отрицает причастность к крушению малайзийского «Боинга». Минобороны после того, как Международная следственная группа представила новый доклад, объявило, что российские «Буки» никогда не пересекали границу Украины.

Расследование крушения рейса MH17

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«Бук», сбивший рейс MH17, прибыл на Украину из Курска Международная следственная группа восстановила его маршрут

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