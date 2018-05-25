Греф объяснил увольнение аналитика Сбербанка его «журналистским прошлым»

РБК
11:19, 25 мая 2018
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В увольнении аналитика Sberbank CIB Александра Фэка, подготовившего критический отчет о руководстве «Газпрома», нет никакой политической мотивации. Об этом, как сообщает РБК, на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Он уточнил, что был поражен «несоответствием выводов и фактов», когда ознакомился с отчетом Фэка. По словам Грефа, он просил аналитическую службу банка предоставить документы, на которых базировалось исследование, но так их и не получил. При этом руководитель Сбербанка связал неточности из доклада Фэка с его журналистским прошлым.

«К сожалению, у нашего уважаемого аналитика есть журналистское прошлое, и, похоже, что в данном случае оно возобладало. Я воспринял этот отчет как статью журналиста с огромным набором предположений в какой-то прессе. Так не может вести себя аналитик, это прямо запрещено комплаенсом», — заключил глава Сбербанка.

РБК
В мае Sberbank CIB выпустил отчет, в котором говорилось, что основным выгодополучателем от строительства экспортных газопроводов «Газпрома» являются не акционеры, а подрядчики, в том числе «Стройтранснефтегаз» бизнесмена Геннадия Тимченко.
Соавтор отчета Александр Фэк был уволен на следующий день после того, как о докладе написали СМИ. Еще день спустя своего поста лишился глава аналитического управления Sberbank CIB Александр Кудрин. Сбербанк объявил, что отчет был выполнен с грубыми нарушениями этических норм и внутренних регламентов компании.
Александр Фэк не согласился с доводами компании, заявив, что отчет Sberbank CIB стал результатом кропотливой работы, занявшей около месяца.
Герман Греф лично принес извинения Геннадию Тимченко и главе «Газпрома» Алексею Миллеру за отчет Sberbank CIB.

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