Греф объяснил увольнение аналитика Сбербанка его «журналистским прошлым»

В увольнении аналитика Sberbank CIB Александра Фэка, подготовившего критический отчет о руководстве «Газпрома», нет никакой политической мотивации. Об этом, как сообщает РБК, на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Он уточнил, что был поражен «несоответствием выводов и фактов», когда ознакомился с отчетом Фэка. По словам Грефа, он просил аналитическую службу банка предоставить документы, на которых базировалось исследование, но так их и не получил. При этом руководитель Сбербанка связал неточности из доклада Фэка с его журналистским прошлым.