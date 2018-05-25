Греф объяснил увольнение аналитика Сбербанка его «журналистским прошлым»
В увольнении аналитика Sberbank CIB Александра Фэка, подготовившего критический отчет о руководстве «Газпрома», нет никакой политической мотивации. Об этом, как сообщает РБК, на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Он уточнил, что был поражен «несоответствием выводов и фактов», когда ознакомился с отчетом Фэка. По словам Грефа, он просил аналитическую службу банка предоставить документы, на которых базировалось исследование, но так их и не получил. При этом руководитель Сбербанка связал неточности из доклада Фэка с его журналистским прошлым.
«К сожалению, у нашего уважаемого аналитика есть журналистское прошлое, и, похоже, что в данном случае оно возобладало. Я воспринял этот отчет как статью журналиста с огромным набором предположений в какой-то прессе. Так не может вести себя аналитик, это прямо запрещено комплаенсом», — заключил глава Сбербанка.