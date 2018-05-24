Сирийские СМИ сообщили об ударе коалиции по войскам Асада. В Минобороны РФ и Пентагоне это отрицают

Авиация международной коалиции, которую возглавляет США, нанесла удар по позициям сирийских правительственных войск в провинции Дейр-эз-Зор, сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в военном командовании.

Собеседник сирийского информагентства сообщил, что удар был нанесен ранним утром 24 мая, не став уточнять данные о жертвах.

В свою очередь представители американского командования заявили Reuters, что не располагают информацией об авиаударе по сирийским правительственным войскам.

Источник в российском Минобороны также заявил «Интерфаксу», что «информация об ударах не соответствует действительности».