Роскомнадзор: Google перестал предоставлять IP-адреса Telegram

Интерфакс
11:59, 24 мая 2018
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Компания Google перестала предоставлять IP-адреса мессенджеру Telegram, которые он использовал для обхода блокировок на территории России. Об этом «Интерфаксу» на Петербургском экономическом форуме заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Переговоры с компанией Amazon по этому поводу продолжаются, но говорить про конкретные результаты пока сложно, добавил чиновник. «В диалоге мы находимся, но мы люди терпеливые. Это процесс, он будет идти и даст свой результат», — пояснил глава Роскомнадзора.

В интервью ТАСС Александр Жаров в свою очередь заявил, что в настоящее время Telegram работает с перебоями у 15-40% пользователей, а отток рекламы и пользователей с момента начала блокировки составляет 25%.

«Диалог у нас продолжается. Компания Microsoft перестала предоставлять компании Telegram возможность использовать конфигурационный файл сервиса Microsoft Download, компания Google сообщила нам, что в настоящее время предоставление IP-адресов компании Telegram приостановлено. То есть процесс идет», — заявил Жаров.

Интерфакс
С 16 апреля Роскомнадзор начал блокировку Telegram на территории России в связи с отказом руководства мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.
В рамках блокировки Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов около 20 миллионов IP-адресов хостинг-провайдеров, в том числе принадлежащих Google и Amazon. Из-за этого была нарушена работа многих российских сайтов и сервисов. Кроме того, ведомство заблокировало 80 VPN и прокси-сервисов, позволяющих получить доступ к Telegram.
Несмотря на действия Роскомнадзора, Telegram остается доступен для большинства российских пользователей.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев предложил Генпрокуратуре «проверить законность и обоснованность действий Роскомнадзора» при массовой блокировке IP-адресов.

Роскомнадзор против интернета

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