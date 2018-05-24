Роскомнадзор: Google перестал предоставлять IP-адреса Telegram
Компания Google перестала предоставлять IP-адреса мессенджеру Telegram, которые он использовал для обхода блокировок на территории России. Об этом «Интерфаксу» на Петербургском экономическом форуме заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Переговоры с компанией Amazon по этому поводу продолжаются, но говорить про конкретные результаты пока сложно, добавил чиновник. «В диалоге мы находимся, но мы люди терпеливые. Это процесс, он будет идти и даст свой результат», — пояснил глава Роскомнадзора.
В интервью ТАСС Александр Жаров в свою очередь заявил, что в настоящее время Telegram работает с перебоями у 15-40% пользователей, а отток рекламы и пользователей с момента начала блокировки составляет 25%.
«Диалог у нас продолжается. Компания Microsoft перестала предоставлять компании Telegram возможность использовать конфигурационный файл сервиса Microsoft Download, компания Google сообщила нам, что в настоящее время предоставление IP-адресов компании Telegram приостановлено. То есть процесс идет», — заявил Жаров.