Роскомнадзор: Google перестал предоставлять IP-адреса Telegram

Компания Google перестала предоставлять IP-адреса мессенджеру Telegram, которые он использовал для обхода блокировок на территории России. Об этом «Интерфаксу» на Петербургском экономическом форуме заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Переговоры с компанией Amazon по этому поводу продолжаются, но говорить про конкретные результаты пока сложно, добавил чиновник. «В диалоге мы находимся, но мы люди терпеливые. Это процесс, он будет идти и даст свой результат», — пояснил глава Роскомнадзора.

В интервью ТАСС Александр Жаров в свою очередь заявил, что в настоящее время Telegram работает с перебоями у 15-40% пользователей, а отток рекламы и пользователей с момента начала блокировки составляет 25%.