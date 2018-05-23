«Союзмультфильм» снимет продолжение мультфильма про попугая Кешу

РБК
07:25, 23 мая 2018
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«Союзмультфильм» планирует снять новые серии популярного советского мультфильма про попугая Кешу и выпустить полнометражную картину о нем. Об этом в интервью РБК рассказала председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

По ее словам, пилотный эпизод сериала уже находится в производстве. Создатели мультфильма намерены «актуализировать» главного героя и сделать из него «современного стендапера».

В настоящее время киностудия занимается семью новыми проектами, рассказала Слащева. Это образовательный сериал «Циферки» в жанре пластилиновой анимации, мультсериал «Оранжевая корова», музыкальный проект «Зебра в клеточку», приключенческие мультфильмы «Капитан Кракен и его команда» и «Пиратская школа», сериал «Богатырята» в технике 3D и сериал «Петя и волк».

«Мы делаем пилотный эпизод продолжения анимационного сериала про попугая Кешу. И если он получится, запустим в производство сериал, а потом и полнометражный фильм. Развернутый синопсис сценария для полного метра у нас уже есть, он написан автором всех произведений про Кешу Александром Курляндским. Мы актуализируем этого персонажа: есть одна из идей сделать из Кеши современного стендапера. Он же, по сути, всегда таким и был», — рассказала Юлиана Слащева.

РБК
В апреле «Союзмультфильм» выпустил продолжение советского мультсериала «Простоквашино», осовременив главных героев. Кота Матроскина в фильме озвучил Антон Табаков, Шарика — Гарик Сукачев, почтальона Печкина — Иван Охлобыстин.
После выхода мультфильма автор книг о Простоквашино Эдуард Успенский подал заявления в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Счетную палату, пожаловавшись на «грубую переработку» «Союзмультфильмом» своих произведений.

Споры вокруг нового «Простоквашино»

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