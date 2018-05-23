«Союзмультфильм» снимет продолжение мультфильма про попугая Кешу
«Союзмультфильм» планирует снять новые серии популярного советского мультфильма про попугая Кешу и выпустить полнометражную картину о нем. Об этом в интервью РБК рассказала председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.
По ее словам, пилотный эпизод сериала уже находится в производстве. Создатели мультфильма намерены «актуализировать» главного героя и сделать из него «современного стендапера».
В настоящее время киностудия занимается семью новыми проектами, рассказала Слащева. Это образовательный сериал «Циферки» в жанре пластилиновой анимации, мультсериал «Оранжевая корова», музыкальный проект «Зебра в клеточку», приключенческие мультфильмы «Капитан Кракен и его команда» и «Пиратская школа», сериал «Богатырята» в технике 3D и сериал «Петя и волк».
«Мы делаем пилотный эпизод продолжения анимационного сериала про попугая Кешу. И если он получится, запустим в производство сериал, а потом и полнометражный фильм. Развернутый синопсис сценария для полного метра у нас уже есть, он написан автором всех произведений про Кешу Александром Курляндским. Мы актуализируем этого персонажа: есть одна из идей сделать из Кеши современного стендапера. Он же, по сути, всегда таким и был», — рассказала Юлиана Слащева.