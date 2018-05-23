Пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш назначили 25 суток ареста

Тверской суд Москвы приговорил пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш к 25 суткам административного ареста.

25 суток - это ерунда, когда знаешь, что прав и с тобой поддержка стольких людей. Всем счастливо оставаться, увидимся на апелляции) — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) May 23, 2018

22 мая она была задержана в ОВД «Тверское», где на нее составили протокол за повторное нарушение порядка организации протестного митинга 5 мая «Он нам не царь» в центре Москвы.

По словам Ярмыш, она подверглась административному наказанию за два твита от 12 апреля.