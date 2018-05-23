Минтранс рекомендовал достроить метро в Омске. За 26 лет там построили одну станцию

Министерство транспорта рекомендовало властям Омской области не замораживать проект строительства метро в столице региона. Как пояснили РБК в пресс-службе ведомства, отказ от продолжения строительства будет расценен как «неэффективное расходование средств федерального бюджета».

Из федерального бюджета, подчеркнули в Минтрансе, на этот объект были выделены все запланированные средства — 6,1 миллиарда рублей.

Ведомство также предложило области проработать механизм финансирования строительства метро с участием регионального бюджета и государственно-частного партнерства.