Минтранс рекомендовал достроить метро в Омске. За 26 лет там построили одну станцию

РБК
05:36, 23 мая 2018
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Министерство транспорта рекомендовало властям Омской области не замораживать проект строительства метро в столице региона. Как пояснили РБК в пресс-службе ведомства, отказ от продолжения строительства будет расценен как «неэффективное расходование средств федерального бюджета».

Из федерального бюджета, подчеркнули в Минтрансе, на этот объект были выделены все запланированные средства — 6,1 миллиарда рублей.

Ведомство также предложило области проработать механизм финансирования строительства метро с участием регионального бюджета и государственно-частного партнерства.

«Учитывая высокую степень строительной готовности объектов метрополитена, а также то, что обязательства РФ по софинансированию проекта полностью выполнены, правительству Омской области в целях недопущения неэффективного использования средств федерального бюджета рекомендовано в случае необходимости внести изменения в проектные решения по объектам метро, выделив этапы строительства, возможные к завершению, и ввести эти объекты в эксплуатацию», — отмечает пресс-службы Минтранса.

РБК
Строительство метро в Омске началось в 1992 году. Единственная станция омского метро была построена в 2011 году. Сроки строительства неоднократно переносились. Так, например, метро предполагалось сдать к 2016 году — к празднованию 300-летию Омска.
По оценкам администрации губернатора Омской области, за 26 лет общий объем капитальных вложений в проект метро составил почти 13 миллиардов рублей. На настоящий момент готовность метро — 35,9%.
В начале мая власти Омской области объявили о заморозке проекта метро, дав понять, что в региональном бюджете нет средств на продолжение строительства, а федеральное финансирование прекращено.

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