В Омске решили заморозить строительство метро. За 26 лет построили одну станцию

БК55
07:11, 11 мая 2018
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Правительство Омской области решило заморозить строительство омского метрополитена, которое было начато в 1992 году.

«Решение непростое, выстраданное. Но мы обязаны его принять. Работы на объекте прекращены, и нужно сделать так, чтобы потом не возникло проблем», — сказал глава областного министерства промышленности Игорь Лукьянов.

За 26 лет в Омске построили одну станцию метро — «Пушкинскую». Для жителей города открыли ее подземный переход.

В рамках проекта по консервации метро планируется завершить строительство еще одной станции — «Заречной». Строительство третьей станции — «Кристалл» — будет прекращено.

На подготовку проекта консервации потребуется 80 миллионов рублей. Работы по консервации оцениваются еще в 400 миллионов.

[Первый заместитель председателя правительства Омской области] Валерий Бойко отдельно отметил, что не стоит рассматривать это как окончательное «закапывание» метро. Правительство продолжит рассматривать варианты дальнейшего использования построенных тоннелей, в том числе для пуска современного легкорельсового транспорта.

БК55
Первую линию омского метрополитена первоначально планировалось открыть в 2008 году. Затем сроки трижды переносили. В 2012 году выделить деньги на строительство распорядился премьер-министр России Дмитрий Медведев — чтобы открыть метро к 2016 году, когда отмечали 300-летие Омска.
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