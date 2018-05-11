В Омске решили заморозить строительство метро. За 26 лет построили одну станцию

Правительство Омской области решило заморозить строительство омского метрополитена, которое было начато в 1992 году.

«Решение непростое, выстраданное. Но мы обязаны его принять. Работы на объекте прекращены, и нужно сделать так, чтобы потом не возникло проблем», — сказал глава областного министерства промышленности Игорь Лукьянов.

За 26 лет в Омске построили одну станцию метро — «Пушкинскую». Для жителей города открыли ее подземный переход.

В рамках проекта по консервации метро планируется завершить строительство еще одной станции — «Заречной». Строительство третьей станции — «Кристалл» — будет прекращено.

На подготовку проекта консервации потребуется 80 миллионов рублей. Работы по консервации оцениваются еще в 400 миллионов.