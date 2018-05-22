Прокуратура попросила три года колонии для Вячеслава Шатровского. Его обвиняют в нападении на полицейского на акции 5 ноября

Гособвинитель попросил приговорить к трем годам колонии общего режима Вячеслава Шатровского, обвиняемого в насилии в отношении полицейского на акции 5 ноября 2017 года.

5 ноября 2017 года, по замыслу националиста Вячеслава Мальцева, его сторонники из движения «Артподготовка» (признано экстремистским и запрещено в России) должны были выйти на улицы и не уходить, пока президент Владимир Путин не уйдет в отставку.

Полиция стала задерживать членов «Артподготовки» накануне акции. Кроме того, 5 ноября в семи городах России на улицах были задержаны 450 человек, включая около 300 человек в центре Москвы. Среди них были случайные прохожие, которые находились на Манежной площади и Тверской улице.

48-летний Вячеслав Шатровский был задержан в Москве вместе с 23-летним сыном, которого арестовали на 15 суток. Самого Вячеслава обвинили по уголовной статье о применении насилия к представителю власти. По версии следствия, он ударил полицейского кулаком в голову при проверке документов. Шатровский заявил, что вступился за сына, у которого произошел конфликт с полицейским. При задержания Шатровский получил травмы головы.