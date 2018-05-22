Полиция задержала пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш задержана в московском отделении полиции «Тверское». Об этом она сама сообщила в твиттере.
Ранее утром 22 мая около своего дома в Москве был задержан ведущий ютьюб-канала «Навальный Live» Руслан Шаведдинов. Ярмыш отправилась в ОВД с доверенностью на его защиту.
Приехала в ОВД Тверское (как защитник, есть доверенность на Руслана), меня тоже задержали— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) May 22, 2018
Меня задержали «за организацию митинга»— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) May 22, 2018
Как рассказал «Интерфаксу» юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, Шаведдинову, как и Ярмыш, полиция инкриминирует организацию митинга «Он нам не царь» 5 мая.
17 мая в ОВД «Тверское» была доставлена ведущая канала «Навальный Live» Елена Малаховская. Там на нее составили административный протокол о нарушении порядка организации митинга (часть 2 статьи 20.2 КоАП).
Общероссийская протестная акция «Он нам не царь», приуроченная к четвертой инаугурации Владимира Путина, была анонсирована главой ФБК Алексеем Навальным. По данным ОВД-Инфо, в общей сложности на митингах протеста были задержаны 1600 человек, включая 158 несовершеннолетних.
Алексей Навальный был задержан на акции «Он нам не царь» на Пушкинской площади в Москве. 15 мая Тверской суд Москвы приговорил его к 30 суткам административного ареста за повторное нарушение порядка организации митинга. Также он получил 15 суток за неповиновение полиции. Сроки административных арестов не суммируются, поэтому политик проведет в спецприемнике 30 суток.