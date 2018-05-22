Полиция задержала пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш задержана в московском отделении полиции «Тверское». Об этом она сама сообщила в твиттере.

Ранее утром 22 мая около своего дома в Москве был задержан ведущий ютьюб-канала «Навальный Live» Руслан Шаведдинов. Ярмыш отправилась в ОВД с доверенностью на его защиту.

Приехала в ОВД Тверское (как защитник, есть доверенность на Руслана), меня тоже задержали — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) May 22, 2018

Меня задержали «за организацию митинга» — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) May 22, 2018

Как рассказал «Интерфаксу» юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, Шаведдинову, как и Ярмыш, полиция инкриминирует организацию митинга «Он нам не царь» 5 мая.