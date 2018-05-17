В Москве задержали ведущую канала «Навальный Live». Она вела эфир в день митингов 5 мая

Елена Малаховская
11:25, 17 мая 2018
Надежный источник
Обновление. Елену Малаховскую доставили в ОВД «Тверское», где на нее составили административный протокол о нарушении порядка организации митинга (часть 2 статьи 20.2 КоАП).

Ведущая канала «Навальный Live» Елена Малаховская задержана полицией около своего дома в Москве. Видео задержания журналистка опубликовала в своем твиттере.

По словам юриста Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, Малаховская задержана «за призывы к несанкционированной акции». Сейчас связи с ней нет.

5 мая Елена Малаховская вместе с Леонидом Волковым вела на канале «Навальный Live» прямой эфир с акции протеста «Он нам не царь», приуроченной к четвертой инаугурации Владимира Путина на пост президента России.
Общероссийская протестная акция «Он нам не царь», прошедшая в двух десятках городов, была анонсирована главой ФБК Алексеем Навальным. Во многих городах, включая Москву и Санкт-Петербург, оппозиционные митинги не были согласованы властями. По данным ОВД-Инфо, в общей сложности на протестных акциях были задержаны 1600 человек, включая 158 несовершеннолетних.
Алексей Навальный был задержан на акции «Он нам не царь» на Пушкинской площади в Москве. 15 мая Тверской суд Москвы приговорил его к 30 суткам административного ареста за повторное нарушение порядка организации митинга. Также он получил 15 суток за неповиновение полиции. Сроки административных арестов не суммируются, поэтому политик проведет в спецприемнике 30 суток.

Акции 5 мая «Он нам не царь»

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