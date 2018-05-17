В Москве задержали ведущую канала «Навальный Live». Она вела эфир в день митингов 5 мая

Задержали ведущую новостей и эфира акции 05.05 Елену Малаховскую у подъезда дома «за призывы к несанкционированной акции», а задерживать ее нельзя, так как у нее малолетний ребенок. Идиоты. Пока связи с ней нет.

По словам юриста Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, Малаховская задержана «за призывы к несанкционированной акции». Сейчас связи с ней нет.

За мной пришли, с утра караулили. Утром кто-то в домофон звонил и молчал. Уже тогда догадывалась. pic.twitter.com/XbUWqIFtI2

Ведущая канала «Навальный Live» Елена Малаховская задержана полицией около своего дома в Москве. Видео задержания журналистка опубликовала в своем твиттере.

5 мая Елена Малаховская вместе с Леонидом Волковым вела на канале «Навальный Live» прямой эфир с акции протеста «Он нам не царь», приуроченной к четвертой инаугурации Владимира Путина на пост президента России.

Общероссийская протестная акция «Он нам не царь», прошедшая в двух десятках городов, была анонсирована главой ФБК Алексеем Навальным. Во многих городах, включая Москву и Санкт-Петербург, оппозиционные митинги не были согласованы властями. По данным ОВД-Инфо, в общей сложности на протестных акциях были задержаны 1600 человек, включая 158 несовершеннолетних.

Алексей Навальный был задержан на акции «Он нам не царь» на Пушкинской площади в Москве. 15 мая Тверской суд Москвы приговорил его к 30 суткам административного ареста за повторное нарушение порядка организации митинга. Также он получил 15 суток за неповиновение полиции. Сроки административных арестов не суммируются, поэтому политик проведет в спецприемнике 30 суток.