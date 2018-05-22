Мосгорсуд подтвердил отказ принять иск пользователей Telegram к ФСБ

Медиазона
11:37, 22 мая 2018
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Московский городской суд отклонил жалобу на отказ Мещанского районного суда принять коллективный иск пользователей мессенджера Telegram к ФСБ.

Иск был подан «Роскомсвободой» от имени 35 человек в середине марта. В заявлении подчеркивалось, что требование спецслужбы предоставить ей ключи для расшифровки сообщений нарушает права истцов на неприкосновенность частной жизни и право на тайну переписки. После отказа Мещанского районного суда принять иск адвокат обратился в Мосгорсуд.

Как объяснили в пресс-службе суда, из иска не следует, что действия ФСБ «нарушают права и свободы административных истцов».

Медиазона
Мещанский суд Москвы в октябре 2017 года оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.
Решение о штрафе было обжаловано в ЕСПЧ в марте 2018 года. Два месяца спустя суд в Страсбурге зарегистрировал жалобу. Юрист Павел Чиков, представляющий Telegram, отмечал, что факт регистрации означает готовность ЕСПЧ «в принципе рассматривать дело».
В середине апреля Таганский районный суд принял решение о блокировке Telegram на территории России. До сих пор Роскомнадзору, отвечающему за исполнение этого решения, сделать этого не удалось.

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