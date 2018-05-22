Интернет-омбудсмен предложил Генпрокуратуре проверить действия Роскомнадзора при массовых блокировках
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев предложил Генпрокуратуре «проверить законность и обоснованность действий Роскомнадзора» при массовой блокировке IP-адресов, в попытке ограничить доступ к Telegram.
Об этом говорится в ежегодном докладе президенту РФ Владимиру Путину «Книга жалоб и предложений российского бизнеса», представленном бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.
Мариничев считает, что Роскомнадзор руководствовался «собственной интерпретацией судебных решений» и не проводит оценок возможного ущерба.
Действия ведомства, по мнению интернет-омбусдмена, привели «к нарушению доступности информационных ресурсов коммерческих компаний» и «создали угрозу целостности и устойчивости функционирования единой сети электросвязи РФ и критической информационной инфраструктуры».