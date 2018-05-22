Интернет-омбудсмен предложил Генпрокуратуре проверить действия Роскомнадзора при массовых блокировках

ТАСС
13:21, 22 мая 2018
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Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев предложил Генпрокуратуре «проверить законность и обоснованность действий Роскомнадзора» при массовой блокировке IP-адресов, в попытке ограничить доступ к Telegram.

Об этом говорится в ежегодном докладе президенту РФ Владимиру Путину «Книга жалоб и предложений российского бизнеса», представленном бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

Мариничев считает, что Роскомнадзор руководствовался «собственной интерпретацией судебных решений» и не проводит оценок возможного ущерба.

Действия ведомства, по мнению интернет-омбусдмена, привели «к нарушению доступности информационных ресурсов коммерческих компаний» и «создали угрозу целостности и устойчивости функционирования единой сети электросвязи РФ и критической информационной инфраструктуры».

Роскомнадзор начал блокировку Telegram 16 апреля. Решение о блокировке принял суд после того, как мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.
В рамках блокировки Роскомнадзор внес в «черные списки» около 20 миллионов IP-адресов (по оценке интернет-омбудсмена, более 15 миллионов адресов), в том числе принадлежащих Google и Amazon. Из-за этого была нарушена работа многих российских сайтов и сервисов. Часть IP-адресов Роскомнадзор позже исключил из «черных списков». Telegram у большинства пользователей в России продолжает работать.

Роскомнадзор против интернета

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