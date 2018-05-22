Instagram запустил кнопку «игнорировать». Она позволит скрыть посты пользователей, не отписываясь от них

Instagram
17:20, 22 мая 2018
Надежный источник

В Instagram появилась кнопка «игнорировать» (mute в английской версии), которая позволит скрывать посты и истории конкретных пользователей, не отписываясь от них.

Чтобы активировать новую функцию, надо нажать на значок «…» в правом верхнем углу фотографии пользователя или в его профиле. Отключить режим «игнорировать» можно также через профиль.

Аккаунт, который был скрыт, не будет получать уведомление об этом, предупреждает Instagram.

После активации режима «игнорировать» пользователь продолжит получать уведомления, если был отмечен на снимках или упомянут в комментариях скрытого им аккаунта, а также сможет смотреть фотографии этого аккаунта в его профиле.

О том, что Instagram начала тестировать режим mute, стало известно в апреле. Эта функция появилась в новой версии приложения у студентки из США Джейн Вонг. Она также обнаружила возможность отправлять реакции в истории пользователей — сейчас такая функция есть в фейсбуке.
Функции, позволяющие временно или навсегда скрыть из ленты новостей посты конкретных пользователей, есть в Facebook и Twitter. Там скрытые пользователи не получают никаких уведомлений.

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