Instagram запустил кнопку «игнорировать». Она позволит скрыть посты пользователей, не отписываясь от них

В Instagram появилась кнопка «игнорировать» (mute в английской версии), которая позволит скрывать посты и истории конкретных пользователей, не отписываясь от них.

Чтобы активировать новую функцию, надо нажать на значок «…» в правом верхнем углу фотографии пользователя или в его профиле. Отключить режим «игнорировать» можно также через профиль.

Аккаунт, который был скрыт, не будет получать уведомление об этом, предупреждает Instagram.

Instagram now lets you mute your friends https://t.co/eJ5pUEszVU pic.twitter.com/aDbRFuaJ5P — The Verge (@verge) May 22, 2018

После активации режима «игнорировать» пользователь продолжит получать уведомления, если был отмечен на снимках или упомянут в комментариях скрытого им аккаунта, а также сможет смотреть фотографии этого аккаунта в его профиле.