Инстаграм начал тестировать режим «игнорировать» и реакции в историях

Instagram запустил тестирование нескольких новых функций, среди которых есть режим «игнорировать» (Mute в английской версии). Эти функции появились в новой версии приложения у студентки Массачусетского университета Джейн Манчун Вонг.

NEW: Instagram is finally working on a mute button for profiles!



h/t @wongmjane pic.twitter.com/TLB4ON3AQ6 — Matt Navarra (@MattNavarra) April 27, 2018

Вонг также обнаружила возможность отправлять реакции в истории пользователей — сейчас такая функция есть в фейсбуке. Среди режимов записи видео появился слоу-мо. А в личном архиве историй добавили возможность просматривать их как календарь.

Когда эти функции появятся у всех пользователей и появятся ли в принципе, неизвестно. Instagram заявила The Verge, что пока ничего не могут сказать по этому поводу.