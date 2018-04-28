Инстаграм начал тестировать режим «игнорировать» и реакции в историях
Instagram запустил тестирование нескольких новых функций, среди которых есть режим «игнорировать» (Mute в английской версии). Эти функции появились в новой версии приложения у студентки Массачусетского университета Джейн Манчун Вонг.
NEW: Instagram is finally working on a mute button for profiles!— Matt Navarra (@MattNavarra) April 27, 2018
h/t @wongmjane pic.twitter.com/TLB4ON3AQ6
Вонг также обнаружила возможность отправлять реакции в истории пользователей — сейчас такая функция есть в фейсбуке. Среди режимов записи видео появился слоу-мо. А в личном архиве историй добавили возможность просматривать их как календарь.
Когда эти функции появятся у всех пользователей и появятся ли в принципе, неизвестно. Instagram заявила The Verge, что пока ничего не могут сказать по этому поводу.
Скорее всего, это будет работать как режим «игнорировать» в твиттере — он не показывает записи людей в ленте, но вы все равно на них подписаны. Можно делать вид, что человек тебе интересен, хотя на самом деле это не так (англ. яз.).