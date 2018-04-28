Инстаграм начал тестировать режим «игнорировать» и реакции в историях

The Verge
07:38, 28 апреля 2018
Надежный источник

Instagram запустил тестирование нескольких новых функций, среди которых есть режим «игнорировать» (Mute в английской версии). Эти функции появились в новой версии приложения у студентки Массачусетского университета Джейн Манчун Вонг.

Наконец-то инстаграм работает над кнопкой «игнорировать» для профилей!

Вонг также обнаружила возможность отправлять реакции в истории пользователей — сейчас такая функция есть в фейсбуке. Среди режимов записи видео появился слоу-мо. А в личном архиве историй добавили возможность просматривать их как календарь.

Когда эти функции появятся у всех пользователей и появятся ли в принципе, неизвестно. Instagram заявила The Verge, что пока ничего не могут сказать по этому поводу.

Скорее всего, это будет работать как режим «игнорировать» в твиттере — он не показывает записи людей в ленте, но вы все равно на них подписаны. Можно делать вид, что человек тебе интересен, хотя на самом деле это не так (англ. яз.).

The Verge

И еще про инстаграм

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Подкасты
Можно ли в России отключить интернет? Как в Китае или Иране
49 минут

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

шапито

В Ленинградской области появился памятник телеграму. Его невольно профинансировал депутат

1 минута
Сборник

Наши партнерские материалы