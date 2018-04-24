Instagram позволил пользователям скачать данные своего аккаунта

Techcrunch
20:54, 24 апреля 2018
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В сервисе Instagram появилась возможность скачать все данные своего аккаунта, в том числе фотографии, видео, истории и комментарии.

Функция пока доступна только в десктопной версии сервиса. Чтобы запросить скачивание, нужно зайти в раздел «Конфиденциальность и безопасность» в настройках. 

Сбор данных может занять до 48 часов, сообщается при попытке запросить сбор. «Мы обрабатываем не более одного запроса на аккаунт одновременно», — говорится на странице.

О планах позволить пользователям скачивать данные также сообщил WhatsApp, передает TechCrunch. Как и Instagram, WhatsApp принадлежит Facebook.

Запуск функции необходим для соответствия Общему регламенту по защите данных, который вступит в силу в Евросоюзе 25 мая. 

Techcrunch
Функция скачивания данных — в первую очередь, постов, фотографий и переписки — существует в фейсбуке. Чтобы сделать это, нужно зайти в настройки аккаунта, нажать на ссылку «Скачать копию ваших данных на Facebook» и дождаться письма с архивом.
Вопрос безопасности предоставляемых соцсетям данных снова стал широко обсуждаться после сообщений об утечке данных десятков миллионов пользователей фейсбука компании Cambridge Analityca, которая использовала их для политической рекламы.

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