Instagram позволил пользователям скачать данные своего аккаунта
В сервисе Instagram появилась возможность скачать все данные своего аккаунта, в том числе фотографии, видео, истории и комментарии.
Функция пока доступна только в десктопной версии сервиса. Чтобы запросить скачивание, нужно зайти в раздел «Конфиденциальность и безопасность» в настройках.
Сбор данных может занять до 48 часов, сообщается при попытке запросить сбор. «Мы обрабатываем не более одного запроса на аккаунт одновременно», — говорится на странице.
О планах позволить пользователям скачивать данные также сообщил WhatsApp, передает TechCrunch. Как и Instagram, WhatsApp принадлежит Facebook.
Запуск функции необходим для соответствия Общему регламенту по защите данных, который вступит в силу в Евросоюзе 25 мая.