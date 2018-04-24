Instagram позволил пользователям скачать данные своего аккаунта

В сервисе Instagram появилась возможность скачать все данные своего аккаунта, в том числе фотографии, видео, истории и комментарии.

Функция пока доступна только в десктопной версии сервиса. Чтобы запросить скачивание, нужно зайти в раздел «Конфиденциальность и безопасность» в настройках.

Сбор данных может занять до 48 часов, сообщается при попытке запросить сбор. «Мы обрабатываем не более одного запроса на аккаунт одновременно», — говорится на странице.

О планах позволить пользователям скачивать данные также сообщил WhatsApp, передает TechCrunch. Как и Instagram, WhatsApp принадлежит Facebook.