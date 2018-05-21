В России вырос спрос на иностранные VPN. Роскомнадзор отчитался о блокировке 80 сервисов
Из-за попыток заблокировать мессенджер Telegram в России резко увеличилась популярность услуг VPN-сервисов, в основном иностранных.
Как пишет газета «Коммерсант», у некоторых из сервисов, например, американской TorGuard VPN, рост числа платных подписок достиг 1000% в месяц. Об увеличении подписок также рассказали опрошенные изданием сервисы VyprVPN, CyberGhost и PrivateVPN.
В Роскомнадзоре газете заявили, что в настоящее время ограничивают доступ к 80 VPN и прокси-сервисам. Еще десять сервисов были разблокированы после того, как перестали давать возможность обойти блокировку Telegram.
«Последние события в России напоминают попытки Китая установить цензуру в интернете», — считает гендиректор Golden Frog (сервис VyprVPN) Сандэй Йокубаитис. По его словам, компания много лет борется с усилиями китайского правительства по блокировке VyprVPN в Китае и ей удается бесперебойно работать 99,9% времени.