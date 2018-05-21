В России вырос спрос на иностранные VPN. Роскомнадзор отчитался о блокировке 80 сервисов

Коммерсант
07:43, 21 мая 2018
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Из-за попыток заблокировать мессенджер Telegram в России резко увеличилась популярность услуг VPN-сервисов, в основном иностранных.

Как пишет газета «Коммерсант», у некоторых из сервисов, например, американской TorGuard VPN, рост числа платных подписок достиг 1000% в месяц. Об увеличении подписок также рассказали опрошенные изданием сервисы VyprVPN, CyberGhost и PrivateVPN.

В Роскомнадзоре газете заявили, что в настоящее время ограничивают доступ к 80 VPN и прокси-сервисам. Еще десять сервисов были разблокированы после того, как перестали давать возможность обойти блокировку Telegram.

«Последние события в России напоминают попытки Китая установить цензуру в интернете», — считает гендиректор Golden Frog (сервис VyprVPN) Сандэй Йокубаитис. По его словам, компания много лет борется с усилиями китайского правительства по блокировке VyprVPN в Китае и ей удается бесперебойно работать 99,9% времени. 

Коммерсант
16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram на территории России из-за отказа руководства мессенджера передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.
В рамках блокировки Telegram Роскомнадзор внес в «черные списки» около 20 миллионов IP-адресов крупных хостинг-провайдеров, в том числе Google и Amazon. Из-за этого многие российские сайты и сервисы столкнулись со сбоями в работе.
Кроме того, Роскомнадзор начал ограничивать доступ к VPN и прокси-сервисам, позволяющим обходить блокировки Telegram. В ответ создатель мессенджера Павел Дуров пообещал, что будет выплачивать биткоин-гранты администраторам сервисов, предоставляющих обход блокировок.

Роскомнадзор против интернета

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