В России вырос спрос на иностранные VPN. Роскомнадзор отчитался о блокировке 80 сервисов

Из-за попыток заблокировать мессенджер Telegram в России резко увеличилась популярность услуг VPN-сервисов, в основном иностранных.

Как пишет газета «Коммерсант», у некоторых из сервисов, например, американской TorGuard VPN, рост числа платных подписок достиг 1000% в месяц. Об увеличении подписок также рассказали опрошенные изданием сервисы VyprVPN, CyberGhost и PrivateVPN.

В Роскомнадзоре газете заявили, что в настоящее время ограничивают доступ к 80 VPN и прокси-сервисам. Еще десять сервисов были разблокированы после того, как перестали давать возможность обойти блокировку Telegram.