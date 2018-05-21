В Литве не нашли доказательств сотрудничества актера Донатаса Баниониса с КГБ

Люстрационная комиссия Литвы не нашла доказательств того, что актер Донатас Банионис сотрудничал с КГБ, сообщает агентство BNS со ссылкой на председателя комиссии Альгимантаса Урмонаса.

По его словам, на основании решения комиссии родственники Баниониса могут подать в суд на Центр по исследованию геноцида и сопротивления жителей Литвы, опубликовавший документы о сотрудничестве Баниониса с КГБ. Сын актера Раймундас заявил телеканалу LRT, что пока не знает, будет ли подавать иск.