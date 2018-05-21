В Литве не нашли доказательств сотрудничества актера Донатаса Баниониса с КГБ
Люстрационная комиссия Литвы не нашла доказательств того, что актер Донатас Банионис сотрудничал с КГБ, сообщает агентство BNS со ссылкой на председателя комиссии Альгимантаса Урмонаса.
По его словам, на основании решения комиссии родственники Баниониса могут подать в суд на Центр по исследованию геноцида и сопротивления жителей Литвы, опубликовавший документы о сотрудничестве Баниониса с КГБ. Сын актера Раймундас заявил телеканалу LRT, что пока не знает, будет ли подавать иск.
«Во время расследования мы обнаружили, что нет объективных свидетельств нарушений. То есть, не было какой-либо деятельности и результатов», — заявил Урмонас (лит. яз.).
Центр по исследованию геноцида и сопротивления жителей Литвы в январе 2018 года опубликовал документы, в которых говорится, что Банионис передавал КГБ характеристики на литовских эмигрантов в США. Согласно документам, его сотрудничество со спецслужбой длилось как минимум с 1970-го по 1974 год.
Донатас Банионис сыграл более 100 ролей в театре и более 50 — в кино. Он был известен по фильмам «Солярис», «Мертвый сезон», «Бегство мистера Мак-Кинли». Он умер в 2014 году в возрасте 90 лет.