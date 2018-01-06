В Литве узнали о работе актера Донатаса Баниониса на КГБ
Литовский центр по исследованию геноцида и сопротивления жителей Литвы опубликовал документы, в которых говорится о сотрудничестве актера Донатаса Баниониса с КГБ. По сведениям центра, Банионис работал под псевдонимом «Бронюс».
Он, как утверждается, собирал информацию о живущих в США литовцах и передавал КГБ характеристики на эмигрантов. Сотрудничество продолжалось как минимум с 1970 года, когда Банионис ездил в США, по 1974-й, когда его выбрали депутатом Верховного совета СССР.
После избрания депутатом Банионис перестал числиться агентом КГБ.
«Согласно документам КГБ, эта поездка агента „Бронюса“ в Соединенные Штаты была полезна для идеологической работы. В 1974 году из агентурной сети был удален, вероятно, из-за того, что в этом году он был избран депутатом Верховного Совета ЛССР», — отмечает центр.