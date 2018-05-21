Профсоюз учителей заявил о невыполнении «майского указа» 2012 года

Зарплаты учителей до сих пор не достигли среднего по региону уровня, как предполагал «майский указ» президента РФ от 2012 года, пишет «Коммерсант».

Об этом говорится в докладе, подготовленном экспертным центром Конфедерации труда России и профсоюзом «Учитель», с которым удалось ознакомиться изданию.

Действующая система, при которой часть зарплаты учителя привязана к результатам его работы, из-за отсутствия четких критериев оценки эффективности «позволяет манипулировать расходами на образование в соответствии с приоритетами региональных властей». Из-за этого, указывают авторы доклада, зарплаты педагогов в разных регионах различаются более чем в четыре раза.

Доклад планируется представить 21 мая на заседании президентского Совета по правам человека.

В феврале Минобрнауки объявило, что «майские указы» о зарплате учителей в 2017 году были выполнены.

Комментируя доклад, в изданию сообщили, что работникам сферы образования в рамках выполнения «майских указов» «было выделено самое существенное дополнительное финансирование». Зарплата учителей в среднем по стране, заявила пресс-служба ведомства, «соответствуют значениям, заложенным в указах».