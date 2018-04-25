В России удвоилось количество учителей, работающих на две ставки. Почти половина еще подрабатывает

В России за четыре года стало вдвое больше учителей, которые работают на две ставки. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного центром экономики непрерывного образования института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

Если в 2014 году о работе на две ставки говорили 7,3% опрошенных учителей (в 2015 — 6,9%), то в 2017 году таких стало уже 13,8%. Еще 46,2% учителей работают на полторы ставки. О работе на одну зарплату заявили 37,5% преподавателей.

При этом почти половина учителей помимо школы занимается подработкой. Регулярно подрабатывают 18,1% преподавателей, еще 28% делают это «время от времени».

Об увеличении зарплаты по сравнению с предыдущим годом рассказали более 31% учителей. Еще 34% заявили, что получают столько же. Остальные стали получать меньше в 2017 году.