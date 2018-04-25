В России удвоилось количество учителей, работающих на две ставки. Почти половина еще подрабатывает

РБК
05:38, 25 апреля 2018
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В России за четыре года стало вдвое больше учителей, которые работают на две ставки. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного центром экономики непрерывного образования института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

Если в 2014 году о работе на две ставки говорили 7,3% опрошенных учителей (в 2015 — 6,9%), то в 2017 году таких стало уже 13,8%. Еще 46,2% учителей работают на полторы ставки. О работе на одну зарплату заявили 37,5% преподавателей.

При этом почти половина учителей помимо школы занимается подработкой. Регулярно подрабатывают 18,1% преподавателей, еще 28% делают это «время от времени».

Об увеличении зарплаты по сравнению с предыдущим годом рассказали более 31% учителей. Еще 34% заявили, что получают столько же. Остальные стали получать меньше в 2017 году.

Возможно два объяснения для такого роста числа преподавателей, работающих на несколько ставок, полагает автор доклада, директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. «Либо им стало не хватать денег, либо раньше они старались так откровенно об этом не говорить», — указывает она.

РБК
Ранее в Минобрнауки отчитались, что в 2017 году были выполнены «майские указы» президента Владимира Путина. Это значит, что во всех российских регионах средняя зарплата учителя стала не меньше средней по субъекту Федерации. Средняя зарплата учителя по России в 2017 году составила почти 35 тысяч рублей в месяц — на 1,6 тысячи больше, чем годом ранее.
Критики «майских указов» считают, что достижение целевых показателей по зарплате бюджетников в регионах происходит в том числе из-за работы на несколько ставок.

«Майские указы»

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