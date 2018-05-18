Telegram заподозрили в использовании военных технологий для обхода блокировок

Для обхода блокировок в России мессенджер Telegram использует способы, аналогичные запатентованным около 10 лет назад учеными Минобороны, пишет «Коммерсант».

Речь идет об автоматической смене IP-адресов, на которую специалисты Военной академии связи Минобороны РФ в 2007-2009 годах получили три патента.

Патенты Минобороны описывают различные способы реализации идеи «пакет в пакете», сообщил бывший гендиректор ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт связи» Андрей Грязев. Именно эту концепцию наряду с идеей сквозного шифрования использует Telegram. Использование какого-то одного из этих методов было бы неэффективным, пояснил он.

В свою очередь бывший директор особых направлений одной из структур Telegram Антон Розенберг, ознакомившийся по просьбе «Коммерсанта» с патентами Минобороны, заявил, что мессенджер их не использовал. При этом он отметил, что идеи способов обхода блокировок «очевидны и лежат на поверхности». В самом Telegram на запрос издания не ответили.