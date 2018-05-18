Сергей Лозница получил приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» в Каннах

Антон Долин
15:37, 18 мая 2018
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Украинский режиссер Сергей Лозница получил приз за лучшую режиссуру за фильм «Донбасс» в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

Фильм посвящен жизни самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Кинокритик Антон Долин в рецензии на «Медузе» назвал «Донбасс» «отчетливо антивоенной картиной».

Лучшим фильмом секции признали «Границу» шведского режиссера иранского происхождения Али Аббаси. Антон Долин также подробно писал об этом фильме.

17 мая российский режиссер Игорь Поплаухин из Московской школы нового кино получил второй приз программы студенческих фильмов «Синефондасьон» Каннского фестиваля за картину «Календарь».
В основном конкурсе Каннского фестиваля представлен фильм Кирилла Серебренникова «Лето». Сам режиссер находится в Москве под домашним арестом по обвинению в хищении.

Каннский фестиваль 2018 года

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