Сергей Лозница получил приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» в Каннах

Украинский режиссер Сергей Лозница получил приз за лучшую режиссуру за фильм «Донбасс» в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

Фильм посвящен жизни самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Кинокритик Антон Долин в рецензии на «Медузе» назвал «Донбасс» «отчетливо антивоенной картиной».

Лучшим фильмом секции признали «Границу» шведского режиссера иранского происхождения Али Аббаси. Антон Долин также подробно писал об этом фильме.