Новым главой МЧС назначат бывшего охранника Путина Евгения Зиничева. Он работал в ФСБ и два месяца был губернатором

В предыдущем составе правительства МЧС возглавлял Владимир Пучков, ранее бывший заместителем Сергея Шойгу на этой должности.

Путин, как сообщает «Интерфакс», согласился с предложениями Медведева по составу правительства.

Евгений Зиничев с 2006 по 2015 год работал в личной охране Владимира Путина. Затем возглавил управление ФСБ по Калининградской области, а в 2016 году около двух месяцев пробыл исполняющим обязанности губернатора этого региона. После этого он стал замдиректора ФСБ.