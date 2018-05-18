Новым главой МЧС назначат бывшего охранника Путина Евгения Зиничева. Он работал в ФСБ и два месяца был губернатором
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил президенту Владимиру Путину назначить на должность главы МЧС замдиректора ФСБ Евгения Зиничева.
Путин, как сообщает «Интерфакс», согласился с предложениями Медведева по составу правительства.
В предыдущем составе правительства МЧС возглавлял Владимир Пучков, ранее бывший заместителем Сергея Шойгу на этой должности.
Евгений Зиничев с 2006 по 2015 год работал в личной охране Владимира Путина. Затем возглавил управление ФСБ по Калининградской области, а в 2016 году около двух месяцев пробыл исполняющим обязанности губернатора этого региона. После этого он стал замдиректора ФСБ.