Новым главой МЧС назначат бывшего охранника Путина Евгения Зиничева. Он работал в ФСБ и два месяца был губернатором

Интерфакс
10:53, 18 мая 2018
Надежный источник

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил президенту Владимиру Путину назначить на должность главы МЧС замдиректора ФСБ Евгения Зиничева.

Путин, как сообщает «Интерфакс», согласился с предложениями Медведева по составу правительства.

В предыдущем составе правительства МЧС возглавлял Владимир Пучков, ранее бывший заместителем Сергея Шойгу на этой должности.

Евгений Зиничев с 2006 по 2015 год работал в личной охране Владимира Путина. Затем возглавил управление ФСБ по Калининградской области, а в 2016 году около двух месяцев пробыл исполняющим обязанности губернатора этого региона. После этого он стал замдиректора ФСБ.

О карьере Евгения Зиничева

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