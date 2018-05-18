Медведев объявил состав нового правительства
Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, кто войдет в состав нового правительства. Кабинет министров был представлен на встрече Медведева с президентом РФ Владимиром Путиным.
МЧС предложено возглавить Евгению Зиничеву — бывшему и. о. главы Калининградской области, замдиректора ФСБ. Владимир Мединский сохранил пост главы Минкультуры.
На пост главы нового министерства просвещения Медведев предложил Ольгу Васильеву. Министром науки и высшего образования (также появилось впервые) предлагается назначить Михаила Котюкова.
Министром ЖКХ и строительства стал Владимир Якушев, губернатор Тюменской области. Министерство сельского хозяйства возглавил Дмитрий Патрушев — сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. Министром транспорта станет Евгений Дитрих.
Министром природных ресурсов и экологии РФ станет губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин.
Максим Топилин сохранит пост министра труда и соцзащиты, а Вероника Скворцова вновь возглавит Минздрав.
Максим Орешкин останется министром экономического развития, а Антон Силуанов сохранил пост министра финансов, став первым вице-премьером. Александр Новак вновь возглавит Минэнерго, а Денис Мантуров — Минпромторг.
Кандидатами в вице-премьеры, как Медведев объявлял ранее, являются:
- Дмитрий Козак — будет курировать промышленность и энергетику
- заместитель министра обороны Юрий Борисов — оборонно-промышленный комплекс (до сих пор его курировал Дмитрий Рогозин)
- Виталий Мутко — строительство и региональная политика
- Татьяна Голикова — социальная политика и здравоохранение
- Ольга Голодец — культура и спорт
- Алексей Гордеев — сельское хозяйство
Аппарат правительства возглавит Константин Чуйченко.