Медведев объявил состав нового правительства

Интерфакс
10:54, 18 мая 2018
Надежный источник

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, кто войдет в состав нового правительства. Кабинет министров был представлен на встрече Медведева с президентом РФ Владимиром Путиным.

МЧС предложено возглавить Евгению Зиничеву — бывшему и. о. главы Калининградской области, замдиректора ФСБ. Владимир Мединский сохранил пост главы Минкультуры.

На пост главы нового министерства просвещения Медведев предложил Ольгу Васильеву. Министром науки и высшего образования (также появилось впервые) предлагается назначить Михаила Котюкова.

Министром ЖКХ и строительства стал Владимир Якушев, губернатор Тюменской области. Министерство сельского хозяйства возглавил Дмитрий Патрушев — сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. Министром транспорта станет Евгений Дитрих.

Министром природных ресурсов и экологии РФ станет губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин.

Максим Топилин сохранит пост министра труда и соцзащиты, а Вероника Скворцова вновь возглавит Минздрав.

Максим Орешкин останется министром экономического развития, а Антон Силуанов сохранил пост министра финансов, став первым вице-премьером. Александр Новак вновь возглавит Минэнерго, а Денис Мантуров — Минпромторг.

Кандидатами в вице-премьеры, как Медведев объявлял ранее, являются:

  • Дмитрий Козак — будет курировать промышленность и энергетику
  • заместитель министра обороны Юрий Борисов — оборонно-промышленный комплекс (до сих пор его курировал Дмитрий Рогозин)
  • Виталий Мутко — строительство и региональная политика
  • Татьяна Голикова — социальная политика и здравоохранение
  • Ольга Голодец — культура и спорт
  • Алексей Гордеев — сельское хозяйство

Аппарат правительства возглавит Константин Чуйченко.

Предыдущее российское правительство, которое также возглавлял Дмитрий Медведев, ушло в отставку 7 мая после вступления в должность нового президента. Владимир Путин, занявший пост президента в четвертый раз, вновь назначил Дмитрия Медведева премьер-министром.
Количество министерств в новом кабинете было увеличено до 22 (в предыдущем правительстве было 21 министерство). Число министерств, руководство деятельностью которых осуществляет непосредственно президент РФ, не изменилось — их по-прежнему пять: МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Почему Путину надо добавить пятый президентский срок. Объясняет парламент Чечни

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы