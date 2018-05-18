Медведев объявил состав нового правительства

На пост главы нового министерства просвещения Медведев предложил Ольгу Васильеву. Министром науки и высшего образования (также появилось впервые) предлагается назначить Михаила Котюкова.

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, кто войдет в состав нового правительства. Кабинет министров был представлен на встрече Медведева с президентом РФ Владимиром Путиным.

Предыдущее российское правительство, которое также возглавлял Дмитрий Медведев, ушло в отставку 7 мая после вступления в должность нового президента. Владимир Путин, занявший пост президента в четвертый раз, вновь назначил Дмитрия Медведева премьер-министром.

Количество министерств в новом кабинете было увеличено до 22 (в предыдущем правительстве было 21 министерство). Число министерств, руководство деятельностью которых осуществляет непосредственно президент РФ, не изменилось — их по-прежнему пять: МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст.