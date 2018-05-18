Эрмитаж оценил ущерб от мошенничества при строительстве в 860 миллионов рублей. Среди подозреваемых — бывший замминистра культуры

Коммерсант
06:10, 18 мая 2018
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Руководство Государственного Эрмитажа оценивает ущерб от мошенничества при строительстве здания публичной библиотеки музея в 860 миллионов рублей. Заявление в Следственный комитет РФ с такой суммой ущерба, пишет «Коммерсант», музей направил в середине мая.

16 мая СК возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц). 

В рамках расследования этого дела задержаны бывший замминистра культуры Григорий Пирумов и глава группы компаний «Роспан» Никита Колесников. Фигурантам дела предъявлены обвинения, у них прошли обыски.

Эрмитаж утверждает, что компания «Мехстройтранс», находящаяся под контролем Никиты Колесникова, не вернула 860 миллионов рублей неосвоенного аванса. Часть этих средств были выведены через другие компании группы «Роспан» и обналичены.

Также было выведено имущество, находившееся на балансе ООО «Мехстройтранс», за счет которого можно было бы погасить его долг перед Эрмитажем», — заявили представители музея, уточнив, что «эта информация была доведена до комитета кредиторов несколько дней назад». «Таким образом, у Государственного Эрмитажа появились очевидные сведения, что денежные средства аванса были похищены мошенническим путем», — пояснили в музее.

Коммерсант
Контракт на строительство здания публичной библиотеки был заключен Эрмитажем с «Мехстройтранс» в декабре 2015 года. Предполагается, что выбор именно этой компании в качестве подрядчика лоббировал Григорий Пирумов, занимавший в тот момент пост замглавы Минкультуры.
В июле 2017 года Эрмитаж расторг контракт с «Мехстройтранс» в одностороннем порядке, обвинив подрядчика в том, что работы ведутся со значительным отставанием от графика. На момент расторжения контракта «Мехстройтранс» успел получить 1,093 миллиарда рублей. Часть этих средств — неизрасходованный аванс — Эрмитаж попытался вернуть.
Григорий Пирумов и Никита Колесников ранее уже были обвиняемыми по уголовному «делу реставраторов», связанному с хищениями средств, выделенных из бюджета на реставрационные работы в Новодевичьем и Иоанно-Предтеченском монастырях и Изборской крепости. Фигуранты этого дела признали вину, погасили ущерб в 100 миллионов рублей и избежали реальных сроков наказания.

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