Руководство Государственного Эрмитажа оценивает ущерб от мошенничества при строительстве здания публичной библиотеки музея в 860 миллионов рублей. Заявление в Следственный комитет РФ с такой суммой ущерба, пишет «Коммерсант», музей направил в середине мая.

16 мая СК возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц).

В рамках расследования этого дела задержаны бывший замминистра культуры Григорий Пирумов и глава группы компаний «Роспан» Никита Колесников. Фигурантам дела предъявлены обвинения, у них прошли обыски.

Эрмитаж утверждает, что компания «Мехстройтранс», находящаяся под контролем Никиты Колесникова, не вернула 860 миллионов рублей неосвоенного аванса. Часть этих средств были выведены через другие компании группы «Роспан» и обналичены.