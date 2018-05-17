ЦБ в два раза поднял лимит выплат при оформлении аварии без инспектора

Банк России
12:24, 17 мая 2018

Банк России утвердил повышение максимальной суммы выплат по авариям, которые были оформлены без сотрудников ГИБДД (по так называемому европротоколу), с 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Новые правила вступают в силу с 1 июня.

Они распространяются на всю территорию России, кроме Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В этих субъектах действует «безлимитный европротокол» с суммой выплат до 400 тысяч рублей (лимит выплат по ОСАГО).

Центробанк также разрешил составлять европротокол даже при разногласиях между водителями. Обстоятельства аварии, говорится в сообщении ЦБ, необходимо будет «зафиксировать техническими средствами контроля и иными устройствами» и указать имеющиеся между водителями противоречия в извещении о ДТП.

Также предусмотрена возможность оформления ДТП по европротоколу с помощью мобильного приложения.

ЦБ, определяющий основные параметры системы ОСАГО (обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств), ранее объявил о планах реформы. На первом этапе этой реформы, летом 2018 года, будет расширен тарифный коридор на 20% в обе стороны, писал «Коммерсант». Для легкового автомобиля тарифная вилка будет составлять 2,7–4,9 тысячи рублей. 

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Если законопроект о наказании за исполнение санкций примут, кого будут сажать? Отвечает глава Совета по правам человека

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы