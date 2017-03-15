В России вводят новые правила ремонта по ОСАГО. Что изменится?
1
Что случилось?
Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект, который меняет принцип возмещения ущерба по полису ОСАГО. Теперь будет действовать так называемый приоритет ремонта машины потерпевшего, а денежные выплаты отойдут на второй план.
2
Что значит «приоритет ремонта»?
Теперь ремонт по направлению от страховой — его еще называют натуральной выплатой — станет главным видом возмещения ущерба по ОСАГО. Он будет применяться в большинстве случаев. Денежные выплаты станут возможны только в качестве одного из исключений. Вот их полный перечень:
- машина не подлежит восстановлению;
- потерпевший погиб в ДТП, а страховку получают наследники;
- потерпевший получил средние или тяжелые травмы при ДТП;
- потерпевший является инвалидом;
- ремонт дороже максимальной выплаты — 400 тысяч рублей;
- страховая сама согласилась выплатить компенсацию деньгами;
- не удалось найти подходящую станцию техобслуживания.
3
Моя машина на гарантии. Меня отправят в «левый» автосервис?
Нет. Это один из критериев выбора станции техобслуживания, которые появятся в новом законе. Когда машина «моложе» двух лет, страховая обязана подыскать авторизованный сервис. А если среди партнеров компании такого сервиса нет, то компенсацию выплатят деньгами.
Есть и другие критерии. Путь от дома потерпевшего или места ДТП до станции техобслуживания не может превышать 50 километров. Станция должна гарантировать, что отремонтирует машину в течение 30 дней. Если любое из условий не выполнено — пострадавший получит деньги вместо ремонта.
4
Значит мою машину отремонируют как захотят? Старыми деталями?
Нет. Теперь в законе прямо сказано, что когда требуется замена деталей, автосервис обязан использовать только новые комплектующие. Страховая компания может предложить использовать бывшие в употреблении детали, например, для ускорения ремонта, но решать будет все равно собственник машины.
Станция техобслуживания также впервые будет обязана гарантировать срок службы отремонтированных частей машины. Выявленные неполадки бесплатно устранят в течение полугода. Гарантия на покраску — год.
5
Сейчас пострадавший вправе выбирать, получать ему компенсацию деньгами или ремонтом?
Да, сейчас никаких ограничений нет. Правда, нужно помнить, что и для ремонта на сервисе, и для денежной выплаты страховая берет стоимость запчастей, уменьшенную с учетом коэффициента износа.
У автовладельцев постоянно возникают проблемы с тем, что с них требуют доплату за ремонт. Ведь машину отремонтировали новыми деталями, а страховая выделила деньги только на «старые». В результате пострадавшие вынуждены тратить свои деньги, хотя получили компенсацию по ОСАГО.
В марте 2017 года Конституционный суд решил, что в таких случаях пострадавшие могут требовать доплату с виновника ДТП.
6
Кому выгоден новый закон?
Прежде всего, самим страховщикам. По крайней мере, на его принятии настаивали именно они — страховые компании не хотят возмещать ущерб деньгами. Чаще всего в контексте этих поправок их сторонники вспоминают «недобросовестных автоюристов», которые через суд получают для своих клиентов больше денег, чем насчитали по методике страховщики.
Как рассказал в Думе депутат от КПРФ Алексей Куринный, Центробанк в обосновании закона указывает, что юристы используют автоподставы и другие мошеннические схемы для получения денег. Причем суды рассматривают по 100 таких заявлений в день и, как правило, встают на сторону потерпевшего. Все это, по заявлениям страховщиков, делает их бизнес невыгодным.
7
Страхование ОСАГО правда убыточный бизнес?
Точного ответа на этот вопрос нет. С одной стороны, Российский союз автостраховщиков заявляет, что до четверти всех выплат по ОСАГО приходятся на судебные решения, связанные с деятельностью «криминальных автоюристов». Страховщики также сетуют, что размер компенсаций повысили, но стоимость полиса за ним не поспевает — например, в январе 2017 года компании больше выплатили пострадавшим, чем собрали на продаже полисов.
Но есть и другая точка зрения. Если взять отчетность за 2016 год, то выходит, что страховщики выплатили пострадавшим в ДТП 173 миллиарда рублей. А на продаже полисов они заработали 234 миллиарда рублей — это на 60 миллиардов больше. Разрыв постоянно сокращается: выплаты выросли на 40 процентов, а продажи полисов — только на 7.
8
Что еще нового в законе?
Изменится принцип возмещения ущерба, когда в ДТП участвовали не две машины, а больше. По действующим правилам, в этом случае надо обращаться в ту страховую компанию, где покупал полис виновник. После принятия закона все вопросы по ремонту и выплатам будет решать «своя» страховая компания каждого из потерпевших.
9
Когда закон начнет работать?
Через месяц после подписания президентом и опубликования. Но его действие будет распространяться только на полисы, купленные после этой даты. Страховым компаниям в ходе обсуждения не удалось убедить депутатов применить новые правила к уже проданным полисам.
10
Закон примут?
Да. Он уже прошел самое важное, второе чтение, в котором депутаты внесли большинство поправок. Третье чтение назначено на 17 марта.