В России вводят новые правила ремонта по ОСАГО. Что изменится?

Нет. Это один из критериев выбора станции техобслуживания, которые появятся в новом законе. Когда машина «моложе» двух лет, страховая обязана подыскать авторизованный сервис. А если среди партнеров компании такого сервиса нет, то компенсацию выплатят деньгами.

Есть и другие критерии. Путь от дома потерпевшего или места ДТП до станции техобслуживания не может превышать 50 километров. Станция должна гарантировать, что отремонтирует машину в течение 30 дней. Если любое из условий не выполнено — пострадавший получит деньги вместо ремонта.