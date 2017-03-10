Конституционный суд разрешил требовать с виновника ДТП оплату новых запчастей для ремонта

Конституционный суд России постановил, что после ДТП пострадавший может требовать с виновника компенсацию на новые запчасти, даже если по ОСАГО ему выплатили только стоимость с учетом износа деталей.

Так суд отреагировал на жалобу четырех заявителей. Те после аварий получили от страховых компаний возмещение с учетом износа запчастей, как того требует единая методика правительства. Затем они обратились в суд, чтобы потребовать с виновников ДТП доплату и отремонтировать машины новыми деталями. Суды им в этом отказали.

КС счел такую практику неверной трактовкой разъяснений Верховного суда, поскольку методика была создана для нужд ОСАГО, а не для решения гражданских споров между виновником ДТП и пострадавшей стороной. Теперь дела заявителей будут пересмотрены, а суды должны учитывать постановление в будущих решениях.