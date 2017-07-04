Для оформления ДТП без инспектора выпустят телефонное приложение

Министерство финансов России подготовило законопроект, который упростит оформление автомобильных аварий без участия полицейских (по европротоколу) в рамках ОСАГО. Документ одобрен правительственной комиссией.

Авторы предлагают выпустить специальное приложение для телефонов, которое позволит фиксировать обстоятельства ДТП. Это позволит жителям Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей оформлять европротоколы, когда ущерб машинам составляет до 400 тысяч рублей.

Сейчас такие протоколы можно оформлять только с использованием сертифицированных видеорегистраторов, где исключена возможность манипуляций с записью.

Лимит страховых выплат для оформления ДТП без видеозаписей и фотографий предложено повысить с 50 до 100 тысяч рублей. Как отметили в правительстве, сейчас средняя выплата уже превышает 65 тысяч рублей.

Помимо этого водителям позволят оформлять ДТП по европротоколу даже в том случае, когда они не смогли договориться, кто виноват в аварии. Теперь полицию надо будет вызывать только на ДТП с пострадавшими.