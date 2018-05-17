Немецкие СМИ: Германия получила формулу «Новичка» в девяностых годах

Федеральная разведывательная служба Германии в начале девяностых получила формулу отравляющего вещества «Новичок», которым, как предполагается, были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Такой вывод после совместного расследования сделали журналисты немецких газет Die Zeit и Süddeutsche Zeitung, а также телеканалов WDR и NDR.

Как сообщается со ссылкой на неназванных участников операции, российский ученый, который сотрудничал со спецслужбами ФРГ, предложил предоставить им образец «Новичка» в обмен на переезд в Германию. Впоследствии он какое-то время жил в ФРГ под охраной немецких военных, выяснили журналисты. Имя этого ученого в материале не называется.

Небольшое количество вещества удалось вывезти из России, но немецкие власти не хотели быть причастными к изучению химического оружия, поэтому образец был доставлен в лабораторию в Швеции. Где он находится сейчас, неизвестно. Шведское правительство не смогло оперативно ответить на этот вопрос.

Германия в итоге получила только формулу вещества, утверждают немецкие журналисты. По распоряжению канцлера Гельмута Коля она была передала разведкам дружественных стран, включая Великобританию и США. Впоследствии некоторые государства НАТО произвели небольшое количество «Новичка», чтобы протестировать средства защиты от него, утверждают немецкие журналисты.