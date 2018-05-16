Участник акции казаков на Пушкинской площади: мы выпороли тех, кто бил людей нагайками

Члены казачьих организаций выпороли тех, кто нападал с нагайками на оппозиционеров 5 мая на Пушкинской площади в Москве, заявил радиостанции «Business FM» Василий Ящиков, который представлялся СМИ как «казачий блогер».

По его словам, такое решение было принято на сходе.

«Собрались, сделали выводы, разбирались, как так могло получиться, что довели до такого. Понятно, что были провокаторы. Но тем не менее мы наказали тех, кто дал отпор нагайками. Наказали по своим, казачьим, обычаям и традициям. Выпороли. Нагайкой и получили, чтобы знали в следующий раз», — цитирует его радиостанция.

Другие источники о порке участников столкновений на Пушкинской площади пока не сообщают.