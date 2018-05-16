Участник акции казаков на Пушкинской площади: мы выпороли тех, кто бил людей нагайками
Члены казачьих организаций выпороли тех, кто нападал с нагайками на оппозиционеров 5 мая на Пушкинской площади в Москве, заявил радиостанции «Business FM» Василий Ящиков, который представлялся СМИ как «казачий блогер».
По его словам, такое решение было принято на сходе.
«Собрались, сделали выводы, разбирались, как так могло получиться, что довели до такого. Понятно, что были провокаторы. Но тем не менее мы наказали тех, кто дал отпор нагайками. Наказали по своим, казачьим, обычаям и традициям. Выпороли. Нагайкой и получили, чтобы знали в следующий раз», — цитирует его радиостанция.
Другие источники о порке участников столкновений на Пушкинской площади пока не сообщают.
5 мая сторонники Алексея Навального провели на Пушкинской площади акцию «Он нам не царь» в связи с инаугурацией президента Владимира Путина. На площадь пришли члены консервативно настроенных объединений, в том числе люди в казачьей форме. Сперва оппоненты просто спорили друг с другом, но в какой-то момент между ними начали происходить стычки, в ходе которых «казаки» били оппозиционеров нагайками. Полицейские на это не реагировали.
Василий Ящиков присутствовал на Пушкинской площади и неоднократно комментировал СМИ столкновения между людьми в казачьей форме и оппозиционерами. По его словам, на площадь пришли «молодые ребята, которые целенаправленно стали задирать казаков».
Ящиков называет себя «казачьим блогером» и членом организации «Первая сотня». Вероятно, имеется в виду организация «Первая сводная офицерская пластунская сотня» — люди в форме с такими нашивками были замечены на площади во время столкновений.