Казак из «Первой сотни» обвинил оппозицию в провокациях на митинге «Он нам не царь»

Представитель казачьей организации «Первая сотня» Василий Ящиков заявил, что сторонники оппозиции сами спровоцировали драки с казаками на митинге «Он нам не царь» 5 мая на Пушкинской площади в Москве.

В интервью «Коммерсанту» Ящиков подтвердил, что 5 мая находился на Пушкинской площади. По его словам, участники «Первой сотни» заранее договорились посетить митинг, чтобы «посмотреть, пообщаться» и «без какой-то агрессии» объяснить протестующим, что казаки выступают против беспорядков.

Ящиков утверждает, что успел «нормально» пообщаться на митинге с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным и председателем «Открытой России» Андреем Пивоваровым, после чего «появились молодые ребята, которые целенаправленно стали задирать казаков». Казаков оскорбляли, в том числе затрагивая тему православия, рассказал Ящиков.

Представитель «Первой сотни» считает, что провокация была спланированной. «Думаю, в этом и была цель — спровоцировать казаков на драку, а потом писать, что им государство заплатило», — сказал Ящиков.

Опрошенные изданием участники митинга в свою очередь утверждают, что казаки на митинге «действовали слаженно, как по команде», помогая ОМОНу в разгоне протестующих.