Казак из «Первой сотни» обвинил оппозицию в провокациях на митинге «Он нам не царь»

Коммерсант
06:51, 8 мая 2018
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Представитель казачьей организации «Первая сотня» Василий Ящиков заявил, что сторонники оппозиции сами спровоцировали драки с казаками на митинге «Он нам не царь» 5 мая на Пушкинской площади в Москве.

В интервью «Коммерсанту» Ящиков подтвердил, что 5 мая находился на Пушкинской площади. По его словам, участники «Первой сотни» заранее договорились посетить митинг, чтобы «посмотреть, пообщаться» и «без какой-то агрессии» объяснить протестующим, что казаки выступают против беспорядков.

Ящиков утверждает, что успел «нормально» пообщаться на митинге с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным и председателем «Открытой России» Андреем Пивоваровым, после чего «появились молодые ребята, которые целенаправленно стали задирать казаков». Казаков оскорбляли, в том числе затрагивая тему православия, рассказал Ящиков.

Представитель «Первой сотни» считает, что провокация была спланированной. «Думаю, в этом и была цель — спровоцировать казаков на драку, а потом писать, что им государство заплатило», — сказал Ящиков.

Опрошенные изданием участники митинга в свою очередь утверждают, что казаки на митинге «действовали слаженно, как по команде», помогая ОМОНу в разгоне протестующих.

«Короче, когда нам стали говорить за родителей, кто-то что-то чью-то маму, вот это все… Когда начали шапки с казаков сбивать, когда песок кинули в глаза казаку — ну тут и началась драка. По большому счету, специально разозлили казаков, поэтому казаки защитили себя и дали сдачи. Естественно, мы решили — все, уходим отсюда. Вот такая провокация, специально так сделали», — заявил Василий Ящиков.

Коммерсант
Общероссийская акция оппозиции «Он нам не царь», состоявшаяся 5 мая, была приурочена к четвертой инаугурации Владимира Путина на пост президента России. В ходе протестных митингов были задержаны 1600 человек, включая 158 несовершеннолетних.
В Москве на акции «Он нам не царь» были замечены люди с нашивками организаций «Центральное казачье войско», «Крымский казачий полк» и «Первая сводная офицерская пластунская сотня». На многочисленных видео с митинга видно, что некоторые из представителей этих организаций били людей кулаками и нагайками, при этом полиция не вмешивалась в их действия.
Впоследствии журналисты обнаружили, что «Центральное казачье войско» имеет контракты с мэрией Москвы на обучение по разгону митингов.

Акция «Он нам не царь» 5 мая

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