Казак из «Первой сотни» обвинил оппозицию в провокациях на митинге «Он нам не царь»
Представитель казачьей организации «Первая сотня» Василий Ящиков заявил, что сторонники оппозиции сами спровоцировали драки с казаками на митинге «Он нам не царь» 5 мая на Пушкинской площади в Москве.
В интервью «Коммерсанту» Ящиков подтвердил, что 5 мая находился на Пушкинской площади. По его словам, участники «Первой сотни» заранее договорились посетить митинг, чтобы «посмотреть, пообщаться» и «без какой-то агрессии» объяснить протестующим, что казаки выступают против беспорядков.
Ящиков утверждает, что успел «нормально» пообщаться на митинге с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным и председателем «Открытой России» Андреем Пивоваровым, после чего «появились молодые ребята, которые целенаправленно стали задирать казаков». Казаков оскорбляли, в том числе затрагивая тему православия, рассказал Ящиков.
Представитель «Первой сотни» считает, что провокация была спланированной. «Думаю, в этом и была цель — спровоцировать казаков на драку, а потом писать, что им государство заплатило», — сказал Ящиков.
Опрошенные изданием участники митинга в свою очередь утверждают, что казаки на митинге «действовали слаженно, как по команде», помогая ОМОНу в разгоне протестующих.
«Короче, когда нам стали говорить за родителей, кто-то что-то чью-то маму, вот это все… Когда начали шапки с казаков сбивать, когда песок кинули в глаза казаку — ну тут и началась драка. По большому счету, специально разозлили казаков, поэтому казаки защитили себя и дали сдачи. Естественно, мы решили — все, уходим отсюда. Вот такая провокация, специально так сделали», — заявил Василий Ящиков.