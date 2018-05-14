Суд в Москве оштрафовал казака за хулиганство на митинге 5 мая

РАПСИ
16:23, 14 мая 2018
Надежный источник

Тверской суд Москвы оштрафовал члена казачьей организации Евгения Федорчункова, которого признали виновным в мелком хулиганстве на митинге 5 мая, сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Дзюрко.

Во время судебного заседания Федорчунков сам признал, что является казаком и состоит в общественной организации. Название этой организации не сообщается.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, сумма штрафа составила тысячу рублей.

5 мая во время несогласованного митинга «Он нам не царь», прошедшего на Пушкинской площади в Москве, произошли столкновения между участниками акции и людьми в казачьей форме. Казаки били протестующих кулаками и нагайками, полиция на это не реагировала.
Журналисты выяснили, что появившиеся на акции казаки заключали контракты с мэрией Москвы на обучение разгону митингов. Московская мэрия позже заявила, что не привлекала казаков на акцию 5 мая.
Журналист Максим Шевченко 10 мая объявил о выходе из Совета по правам человека при президенте РФ, заявив, что его призыв публично обсудить нападения на участников акции 5 мая в Москве был проигнорирован. Решение Шевченко поддержал телеведущий Владимир Познер.
СПЧ отверг обвинения Шевченко, заявив, что подготовка заседания по событиям 5 мая требовала времени из-за направления запросов в правоохранительные органы. 14 мая СПЧ объявил, что выступает за расследование случаев насилия на акциях «Он нам не царь» в Москве и других городах страны.

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