Суд в Москве оштрафовал казака за хулиганство на митинге 5 мая

Тверской суд Москвы оштрафовал члена казачьей организации Евгения Федорчункова, которого признали виновным в мелком хулиганстве на митинге 5 мая, сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Дзюрко.

Во время судебного заседания Федорчунков сам признал, что является казаком и состоит в общественной организации. Название этой организации не сообщается.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, сумма штрафа составила тысячу рублей.