Стоимость моста на Сахалин оценили в 3,5 раза дороже Крымского

Проект моста на Сахалин с учетом железнодорожных подходов ОАО «РЖД» оценило в 540,3 миллиарда рублей, пишет «Коммерсант».

В материалах РЖД, с которыми удалось ознакомиться изданию, говорится, что строительство самого моста обойдется 252,8 миллиарда рублей, остальную сумму предполагается потратить на железнодорожные пути от станции Селихин на линии Комсомольск-на-Амуре—Ванино до моста и от моста до станции Ныш на острове.

Длина планируемого моста на Сахалин — шесть километров. В пересчете на километр его строительство, пишет «Коммерсант», обойдется в 3,5 раза дороже моста в Крым. Длина Крымского моста, открытого 15 мая, 19 километров. Стоимость проекта - 227,9 миллиарда рублей.

Из документов РЖД следует, что проектные работы по железнодорожному переходу на Сахалин планируется начать в 2018 году. Железнодорожные пути и мост предполагается построить за пять лет — к 2023 году.