Игорь Востриков зарегистрировался кандидатом на праймериз «Единой России»

Житель Кемерово Игорь Востриков, семья которого погибла при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», зарегистрировался кандидатом на праймериз «Единой России». Они пройдут перед выборами в Совет народных депутатов Кемеровской области.

При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли жена, трое детей и сестра Игоря Вострикова. Востриков был в числе наиболее активных участников стихийного митинга в Кемерово после пожара (вице-губернатор Сергей Цивилев сказал ему, что он «пиарится на трагедии»). Он также публиковал видеозаписи с камер видеонаблюдения из «Зимней вишни» и рассказывал подробности о деле.

Востриков стал активно критиковать систему борьбы с чрезвычайными ситуациями в России. Он также объявил о создании движения под названием «Глас народа» для общественного контроля за работой соответствующих ведомств.

Выборы в Совет народных депутатов Кемеровской области пройдут 9 сентября 2018 года, в единый день голосования. Сейчас в региональном парламенте заседают 45 депутатов от «Единой России» и один от ЛДПР. Голосование на праймериз «Единой России» пройдет 3 июня.