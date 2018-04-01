Игорь Востриков опубликовал видео давки на лестнице при эвакуации из «Зимней вишни»
Житель Кемерово Игорь Востриков, чья семья погибла при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», опубликовал новую запись с камеры наблюдения, на которой снято, в частности, как посетители ТЦ покидали здание по узкой лестнице после начала пожара.
Востриков ранее показал другую запись, судя по которой коридор, куда выходили двери кинозалов торгового центра, очень быстро заволокло густым дымом.
При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», который начался 25 марта и продолжался около суток, погибли 64 человека. У Игоря Вострикова в пожаре погибли трое детей, жена и сестра.
В ходе следствия выяснилось, что в торговом центре не работала автоматическая пожарная сигнализация, а эвакуационные выходы были закрыты.