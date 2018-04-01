Игорь Востриков опубликовал видео давки на лестнице при эвакуации из «Зимней вишни»

Игорь Востриков
15:20, 1 апреля 2018
Надежный источник

Житель Кемерово Игорь Востриков, чья семья погибла при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», опубликовал новую запись с камеры наблюдения, на которой снято, в частности, как посетители ТЦ покидали здание по узкой лестнице после начала пожара.

Игорь Востриков показал стертые 4 минут с камер видеонаблюдения с пожара в Зимней Вишни
Илья Тараскин

Востриков ранее показал другую запись, судя по которой коридор, куда выходили двери кинозалов торгового центра, очень быстро заволокло густым дымом.

При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», который начался 25 марта и продолжался около суток, погибли 64 человека. У Игоря Вострикова в пожаре погибли трое детей, жена и сестра.
В ходе следствия выяснилось, что в торговом центре не работала автоматическая пожарная сигнализация, а эвакуационные выходы были закрыты.

Пожар в Кемерово

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