Игорь Востриков опубликовал видео давки на лестнице при эвакуации из «Зимней вишни»

Житель Кемерово Игорь Востриков, чья семья погибла при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», опубликовал новую запись с камеры наблюдения, на которой снято, в частности, как посетители ТЦ покидали здание по узкой лестнице после начала пожара.

Игорь Востриков показал стертые 4 минут с камер видеонаблюдения с пожара в Зимней Вишни Илья Тараскин

Востриков ранее показал другую запись, судя по которой коридор, куда выходили двери кинозалов торгового центра, очень быстро заволокло густым дымом.