Новыми нацпроектами правительства Медведева станут борьба с раком и цифровая экономика

В программу правительства РФ на 2019-2024 годы заложены 13 национальных проектов, на реализацию которых планируется потратить 25 триллионов рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсант», которой удалось ознакомиться с рабочими материалами, подготовленными Минфином и Минэкономики.

По данным издания, новые нацпроекты правительства Дмитрия Медведева во многом повторяют те, которые действовали во времена его президентства 2008-2012 годов, и развивают уже существующие. Отчасти они описаны в новом «майском указе» Владимира Путина о национальных целях развития России.

Крупнейшие из проектов: автодорожный (на него планируется потратить 8,42 триллиона рублей до 2024 года), демографический (3,55 триллиона рублей), инфраструктурный (1,79 триллиона рублей).

В абсолютных цифрах больше всего новых средств будет потрачено на медицину (главной статьей расходов станет борьба с онкозаболеваниями), дороги (ремонт автотрасс в нестоличных мегаполисах) и «цифровую экономику» (обеспечение широкополосной связи для госсектора и школ, а также разработка программного обеспечения для «цифрового государства»). В год эти проекты будут стоить дополнительно 150–200 миллиардов рублей каждый.

В конструкции бюджета уже предусмотрены 17 триллионов рублей на реализацию новых проектов правительства. Остальные восемь триллионов рублей могут быть перераспределены из сэкономленных средств в результате повышения пенсионного возраста, полагает газета.