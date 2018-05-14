Лавров и Мединский сохранят посты в новом правительстве

РБК
13:11, 14 мая 2018
Требует подтверждения

Владимир Мединский сохранит пост министра культуры в новом правительстве, сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве, подведомственных учреждениях и близких к Российскому военно-историческому обществу и самому министерству.

За сохранение Мединского на посту выступала, в частности, Ольга Голодец, которую ранее глава правительства Дмитрий Медведев решил назначить на пост вице-премьера, курирующего культуру и спорт.

По словам источника РБК в правительстве, у Мединского нет недопонимания в работе с курирующим вице-премьером. «Более того, им довольны», — рассказал собеседник агентства.

Источник РИА Новости в парламенте, в свою очередь, рассказал, что на своих должностях также останутся глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. Максим Соколов, Александр Ткачев и Михаил Абызов, которые в предыдущем кабинете занимали посты министра транспорта, сельского хозяйства и министра по делам Открытого правительства, свои места покинут.

Владимир Мединский и Сергей Шойгу занимают посты министров с 2012 года. Лавров возглавляет МИД России с 2004 года.
Во время пребывания Мединского на посту министра случился скандал, связанный с его докторской диссертацией: в работе увидели ненаучность методологии и нашли некорректные ссылки на источники. Осенью 2017 года президиум Высшей аттестационной комиссии принял решение не лишать министра степени.
В соответствии с Конституцией, Дмитрий Медведев, назначенный премьером 8 мая, должен представить президенту предложения о структуре правительства в течение недели. Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что 15 мая это будет сделано, но кадровые решения «озвучены не будут».
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