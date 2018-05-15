Автору фильмов про допинг в России разрешили приехать на ЧМ-2018. СК планирует допросить его по делу Родченкова

Автор фильмов про допинг в российском спорте, журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт получил визу для приезда на чемпионат мира по футболу в Россию. Вслед за этим Следственный комитет заявил, что планирует допросить его по делу бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

О том, что Зеппельт получил визу в Россию, в твиттере сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. В посольстве России в ФРГ отметили, что журналисту дали визу благодаря тому, что у него есть аккредитации ФИФА, пишет ТАСС. Пресс-атташе посольства Денис Микерин заявил, что Зеппельт сможет беспрепятственно работать на ЧМ-2018.

Следственный комитет в свою очередь сообщил, что «предпримет меры к допросу» журналиста. Сотрудники ведомства намерены задать Зеппельту вопросы о фактах, которые он узнал при подготовке фильмов о злоупотреблениях в российском спорте. При этом СК сообщил, что ранее Зеппельт уже отказался от дачи показаний.