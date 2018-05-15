Автору фильмов про допинг в России разрешили приехать на ЧМ-2018. СК планирует допросить его по делу Родченкова

Следственный комитет России
17:00, 15 мая 2018
Надежный источник

Автор фильмов про допинг в российском спорте, журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт получил визу для приезда на чемпионат мира по футболу в Россию. Вслед за этим Следственный комитет заявил, что планирует допросить его по делу бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

О том, что Зеппельт получил визу в Россию, в твиттере сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. В посольстве России в ФРГ отметили, что журналисту дали визу благодаря тому, что у него есть аккредитации ФИФА, пишет ТАСС. Пресс-атташе посольства Денис Микерин заявил, что Зеппельт сможет беспрепятственно работать на ЧМ-2018.

Следственный комитет в свою очередь сообщил, что «предпримет меры к допросу» журналиста. Сотрудники ведомства намерены задать Зеппельту вопросы о фактах, которые он узнал при подготовке фильмов о злоупотреблениях в российском спорте. При этом СК сообщил, что ранее Зеппельт уже отказался от дачи показаний.

Хайо Зеппельт занимается расследованиями о применении допинга в разных странах. С 2014 года на канале ARD вышла серия его фильмов о допинге в России, которая вызвала скандал и в итоге привела к лишению аккредитации российских антидопинговых лабораторий и отстранению от соревнований многих российских спортсменов.
После фильмов Зеппельта ВАДА представило доклад, в котором Григорий Родченков обвинялся в уничтожении проб российских спортсменов. Родченков уехал в США, откуда дал несколько интервью о допинге в российском спорте. В России против него возбудили уголовное дело по статьям о злоупотреблении полномочиями и вмешательстве в следственные действия. 
11 мая 2018 года стало известно, что Россия отказалась выдать Зеппельту визу для поездки на чемпионат мира по футболу, поскольку он внесен в список лиц, нежелательных для пребывания в России. Немецкие власти призвали разрешить Зеппельту приехать на ЧМ.
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